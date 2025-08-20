3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/8/2025, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 20/08/2025 07:50

3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy.

Tuổi Tý

Vận phúc của người tuổi Tý sẽ tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Công việc hanh thông, thuận lợi hơn, tiền tài thu về nhanh chóng. Do đó, con đường sự nghiệp cũng sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này vô cùng hòa hợp, êm ấm. Người độc thân nếu chủ động đi tìm tình yêu thì tình yêu mới có thể sẽ mỉm cười với bạn. Tình cảm giữa bạn và người ấy có mối liên kết bền chặt theo thời gian do có tác động của Mộc sinh Hỏa. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/8/2025, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp vào ngày hôm nay. Người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái” do có Tam Hợp trợ mệnh. Đồng thời, đây còn là thời điểm thích hợp để bản mệnh thể hiện năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc. Con giáp này có không ít cơ hội kiếm tiền do có Quý Nhân nâng đỡ trong ngày thứ Ba này. 

Về chuyện tình cảm, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/8/2025, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Thần Tài nâng đỡ, người tuổi Ngọ sẽ đón nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Tình yêu của các cặp đôi có cơ hội thăng hoa, rạn nứt cũng nhanh chóng được hàn gắn khi hiểu lầm qua đi. Những ai đang độc thân cũng có vận đào hoa nở rộ, tạo điều kiện để bản mệnh dễ dàng tìm được một nửa đích thực trong số những người đang vây quanh bạn.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm êm ấm, bình yên. Bạn và người ấy có một ngày bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc do có sự tác động của Thủy sinh Mộc. Người độc thân được rất nhiều người khác phái để ý nhờ vào tài ăn nóng khéo léo, duyên dáng của mình. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/8/2025, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực.

