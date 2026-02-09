Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc, kiếm tiền siêu đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 08:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc, kiếm tiền siêu đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng khi bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, tuổi Dần có những động lực mới để cố gắng khi nhận ra may mắn của mình đang đến. Vì thế con giáp này đang rất tập trung để có thể lôi kéo được các cơ hội về mình. Hơn nữa, bản mệnh được đánh giá tốt về năng lực và làm chủ được tình hình công việc cho nên việc tăng thêm thu nhập là rất cao.

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc, kiếm tiền siêu đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năng suất làm việc của tuổi Dần càng ngày càng tốt. Tuy nhiên, bản mệnh nên cân nhắc hơn nữa về thái độ làm việc của mình trong thời gian này. Bản mệnh giỏi thôi chưa đủ mà phải kết hợp hài hòa với cả những người xung quanh. Bất kể là cơ quan hay tổ chức nào, việc thể hiện mình là một người văn minh và có tinh thần hợp tác luôn là điều tuyệt vời giúp đạt thành công.

Con giáp tuổi Tý 

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, tuổi Tý bắt đầu tuần mới với nhiều niềm vui và cả sự hứng khởi. Đào hoa của con giáp này cũng có dấu hiệu vượng rõ rệt. Bản mệnh là người thông minh, tràn đầy sức sống nên đi đâu cũng có người yêu kẻ mến. Bản mệnh có được nhiều cơ hội tốt trong làm ăn khi có được các mối quan hệ đối tác tiềm năng và đáng tin cậy. 

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc, kiếm tiền siêu đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tương thân tương ái, những mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải. Tuổi Tý còn hăng hái giúp đỡ người thân, ngay cả những công việc lặt vặt trong gia đình cũng có thể đem đến cho con giáp này những trải nghiệm thật hào hứng, đặc biệt nếu nửa kia luôn ở bên cạnh.

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, Thực Thần mang đến cho con giáp tuổi Ngọ nhiều năng lượng hơn mọi ngày, cho cơ hội để người tuổi Ngọ có thể xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Bạn cũng không cần phải gấp rút, vội vàng gì vì mọi sự rồi sẽ êm xuôi như kế hoạch mà thôi.

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc, kiếm tiền siêu đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy có người đưa ra những lời khuyên về tiền bạc, mang lại cho bạn thêm những cơ hội mới. Nếu bạn biết lắng nghe và quyết liệt hành động thì hứa hẹn sẽ thành công, giúp bạn thay đổi cuộc sống.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn trong tuần mới (9/2 đến 15/2/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày 9, 10, 11 tháng 2, 3 con giáp trả sạch nợ, lên đời đổi vận, mọi điều hanh thông

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày 9, 10, 11 tháng 2, 3 con giáp trả sạch nợ, lên đời đổi vận, mọi điều hanh thông

Vận đỏ như son kể từ ngày 10/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Vận đỏ như son kể từ ngày 10/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

5 đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Ai phạm phải coi như "đuổi khéo" tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi

5 đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Ai phạm phải coi như "đuổi khéo" tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi

Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), 3 con giáp ung dung hưởng Lộc trời, giàu sang Phú Quý bất ngờ, sự nghiệp lên hương

Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), 3 con giáp ung dung hưởng Lộc trời, giàu sang Phú Quý bất ngờ, sự nghiệp lên hương

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 9/2/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 9/2/2026