Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc, kiếm tiền siêu đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, tuổi Dần có những động lực mới để cố gắng khi nhận ra may mắn của mình đang đến. Vì thế con giáp này đang rất tập trung để có thể lôi kéo được các cơ hội về mình. Hơn nữa, bản mệnh được đánh giá tốt về năng lực và làm chủ được tình hình công việc cho nên việc tăng thêm thu nhập là rất cao.

Năng suất làm việc của tuổi Dần càng ngày càng tốt. Tuy nhiên, bản mệnh nên cân nhắc hơn nữa về thái độ làm việc của mình trong thời gian này. Bản mệnh giỏi thôi chưa đủ mà phải kết hợp hài hòa với cả những người xung quanh. Bất kể là cơ quan hay tổ chức nào, việc thể hiện mình là một người văn minh và có tinh thần hợp tác luôn là điều tuyệt vời giúp đạt thành công.

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, tuổi Tý bắt đầu tuần mới với nhiều niềm vui và cả sự hứng khởi. Đào hoa của con giáp này cũng có dấu hiệu vượng rõ rệt. Bản mệnh là người thông minh, tràn đầy sức sống nên đi đâu cũng có người yêu kẻ mến. Bản mệnh có được nhiều cơ hội tốt trong làm ăn khi có được các mối quan hệ đối tác tiềm năng và đáng tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tương thân tương ái, những mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải. Tuổi Tý còn hăng hái giúp đỡ người thân, ngay cả những công việc lặt vặt trong gia đình cũng có thể đem đến cho con giáp này những trải nghiệm thật hào hứng, đặc biệt nếu nửa kia luôn ở bên cạnh.

Con giáp tuổi Ngọ

Bước qua tuần mới từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026, Thực Thần mang đến cho con giáp tuổi Ngọ nhiều năng lượng hơn mọi ngày, cho cơ hội để người tuổi Ngọ có thể xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Bạn cũng không cần phải gấp rút, vội vàng gì vì mọi sự rồi sẽ êm xuôi như kế hoạch mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy có người đưa ra những lời khuyên về tiền bạc, mang lại cho bạn thêm những cơ hội mới. Nếu bạn biết lắng nghe và quyết liệt hành động thì hứa hẹn sẽ thành công, giúp bạn thay đổi cuộc sống.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!