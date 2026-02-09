Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), 3 con giáp ung dung hưởng Lộc trời, giàu sang Phú Quý bất ngờ, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ung dung hưởng Lộc trời, giàu sang Phú Quý bất ngờ, sự nghiệp lên hương trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), đường tài lộc của tuổi Tỵ rộng mở. Bản mệnh dễ có may mắn và tiền lộc vào túi hoặc có cơ hội phát huy năng lực, cải thiện được đánh giá của mọi người về mình. Nếu nhạy bén một chút thì khả năng nắm bắt được cơ hội, có ý tưởng độc đáo kiếm tiền nhanh chóng sẽ giúp tuổi này có được một ngày thăng tiến, tạo tiền đề tốt cho giai đoạn tiếp theo.

Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), 3 con giáp ung dung hưởng Lộc trời, giàu sang Phú Quý bất ngờ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam hội mà tuổi Tỵ giữ hòa khí rất giỏi, có những người còn có mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ con giáp này khi cần. Mối quan hệ tốt đẹp sẽ đưa tuổi này đạt được danh vọng trong tương lai. Song bản mệnh cũng nên dành chút thời gian để quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình và nửa kia của mình sẽ tốt hơn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), vận trình của tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng, may mắn. Trong công việc con giáp này cũng có người nâng đỡ và mọi kế hoạch đều được sắp xếp rất hợp tình hợp lý. Những ngày làm việc cận Tết dù bận rộn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh.

Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), 3 con giáp ung dung hưởng Lộc trời, giàu sang Phú Quý bất ngờ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này khá tốt, tiền bạc vào nhà nhiều như nước. Tuổi Ngọ nắm được bí quyết kinh doanh nên càng kiếm nhiều tiền. Tuy nhiên bản mệnh nên cố gắng điều chỉnh kế hoạch chi tiêu của mình để bản thân không gặp phải tình trạng có tiền mà không biết giữ.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), Chính Quan thúc đẩy cho con giáp tuổi Thân thực hiện mọi việc nhanh chóng, thuận lợi hơn trong ngày hôm nay. Bạn có khả năng phân tích rất logic và lập luận sắc bén để có thể đạt được kết quả như mong muốn. 

Trong 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12 tháng 2), 3 con giáp ung dung hưởng Lộc trời, giàu sang Phú Quý bất ngờ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành tương sinh cho thấy người tuổi Thân có ý thức rất cao trong việc cải thiện các mối quan hệ của mình. Bạn còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của con chứ không thích lạm dụng hình phạt mỗi khi con mắc lỗi.

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