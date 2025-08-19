Đến thăm người phụ nữ có chồng vào nửa đêm, người đàn ông bị đánh đập khi bị trong phát hiện tình huống không đứng đắn

Một người đàn ông đã bị gia đình của người phụ nữ có chồng đánh đập sau khi anh ta bị cáo buộc đến thăm nhà cô vào nửa đêm. Vụ việc xảy ra tại quận Baghpat, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Video 2 giờ 58 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

