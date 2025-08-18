Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Cặp đôi này đang giao chai lọ cho một nhà máy nước giải khát thì chiếc xe tải mất lái trên Quốc lộ 3481 ở tỉnh Chachoengsao, Thái Lan vào ngày 15/8. Họ tìm thấy chiếc xe đầu kéo Isuzu 22 bánh màu trắng nằm lật úp. Những người ứng cứu đã nâng cabin và sử dụng thiết bị cắt để đưa cặp đôi ra khỏi đống đổ nát.

Video 2 giờ 50 phút trước 2 giờ 50 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-au-keo-22-banh-bi-lat-trong-em-oi-vo-chong-mac-ket-trong-cabin-song-sot-mot-cach-ky-dieu-740067.html