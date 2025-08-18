Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Tâm linh - Tử vi 18/08/2025 16:09

Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay.

Tuổi Tý

Với sự phù hộ của Thần Tài, người tuổi Tý sẽ tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp. Một số đối tác cũng liên hệ và ngỏ ý hợp tác với người tuổi này. Tuy nhiên cơ hội đến nhưng con giáp này cũng cần cân nhắc để lựa chọn cơ hội phù hợp đối với mình, chớ nên ôm đồm.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa con giáp may mắn này và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, con giáp này nên thử cho đôi bên một cơ hội. Hãy mở rộng lòng mình rồi cuộc sống của con giáp này sẽ sang trang.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ thoát khỏi vận xui, tài vận bắt đầu khởi sắc. Bạn còn nhận được thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Những người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được một công việc tốt hơn so với công việc hiện tại. Do đó, sự nghiệp của con giáp này có nhiều khởi sắc, họ được trọng dụng và được cấp trên tạo điều kiện để phát triển khả năng.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời điểm tới, người tuổi Hợi sẽ nhận nhiều cơ may phát triển sự nghiệp. Nỗ lực hết mình, bạn có thể thu hái nhiều thành quả, trái ngọt. Chính vì vậy, người tuổi này nếu muốn giàu sang, sung túc thì chớ ngại khó, ngại khổ.  Bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.

Theo tử vi, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có mùa vụ bội thu. Người làm kinh doanh thì có quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn và những thông tin, kinh nghiệm cần thiết. Dù công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.

 

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 16 người sang khu tam giác vàng

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 16 người sang khu tam giác vàng

Xã hội 1 giờ 50 phút trước
Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ có khả năng thành bão không?

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ có khả năng thành bão không?

Xã hội 1 giờ 52 phút trước
Phụ người yêu để lấy người khác, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Phụ người yêu để lấy người khác, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Bàng hoàng con rể ra tay sát hại bố vợ, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bàng hoàng con rể ra tay sát hại bố vợ, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Vào phòng sinh, thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn chạy ra khỏi phòng nhưng đã không thể cứu vãn

Vào phòng sinh, thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn chạy ra khỏi phòng nhưng đã không thể cứu vãn

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt