Đúng hai ngày 25/10 và 26/10: 3 con giáp mở mắt thấy vận may, ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuộc đời sang trang, giàu càng thêm giàu

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ sau ngày này, người tuổi Tý bước vào giai đoạn vận khí thay đổi mạnh mẽ. Trước đó, họ có thể đã gặp nhiều trắc trở trong công việc, tài chính trì trệ, kế hoạch bị gián đoạn hoặc các mối quan hệ dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, thiên thời đã đổi, vận may đang dần nghiêng về phía họ.

Cục diện tử vi cho thấy tuổi Tý được Chính Ấn và Thiên Tài trợ lực, mở ra cơ hội lớn trong công việc và đầu tư. Những người làm kinh doanh dễ gặp quý nhân chỉ lối, hợp đồng tưởng dang dở nay bất ngờ được nối lại, lợi nhuận tăng mạnh. Người làm công ăn lương thì có khả năng được cấp trên ghi nhận vì sự chăm chỉ và sáng tạo.

Điều đặc biệt là trí tuệ của tuổi Tý như được khai mở, khả năng phân tích và trực giác trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Họ không chỉ nhìn ra giải pháp cho vấn đề hiện tại mà còn biết cách sắp xếp tương lai một cách khôn ngoan. Đây là thời điểm tuổi Tý nên mạnh dạn đưa ra quyết định lớn, vì khả năng thành công cao gấp đôi so với trước.

Tài vận khởi sắc, công việc thuận lợi, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Càng bình tĩnh và sáng suốt, tuổi Tý càng dễ bứt phá, trở thành một trong những con giáp có bước tiến đáng nể nhất sau ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có quý nhân phù trợ. Song nếu đang lên kế hoạch cho tương lai thì con giáp này cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt.

Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh nên cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm chứ không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho con giáp này.

Tuy nhiên, tình yêu tuổi Mão đang rơi vào khoảng lặng. Dù không muốn ở bên nhau, thế nhưng bản mệnh và đối phương đều không muốn nói ra lời chia tay trước. Dù cố gắng níu kéo, gìn giữ lớp vỏ bọc an toàn mỏng manh giữa hai người nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến hồi kết.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!