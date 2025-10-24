7 ngày tiếp theo (25/10-31/10): 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hoá giải lỗi lầm với người xung quanh.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tính cách khá nóng nảy, đôi lúc hành xử công việc không được lòng cấp trên.

Thời gian này tuổi Mão chú ý cách hành xử, bạn là người dễ nổi nóng với những chuyện bên ngoài lề. Học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân tốt hơn.

Tình cảm: Tình cảm vì sự thay đổi tính cách, nên có thể dễ chia xa vì những hiểu lầm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn không quá vội vã kiếm tiền, chịu khó gầy dựng bước nền vững chắc.

Sức khoẻ: Ổn định tinh thần, học cách bình tĩnh giải quyết sự việc.

Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, đây là bước ngoặt quan trọng để họ “bật dậy” sau chuỗi ngày mệt mỏi. Trước đó, tuổi Ngọ có thể rơi vào giai đoạn đầy thử thách: kế hoạch gặp trục trặc, công việc áp lực, tiền bạc không như ý. Tuy nhiên, tử vi cho thấy sao cát tinh Thiên Đức và Nguyệt Đức cùng chiếu, mang lại vận may lớn trong cả sự nghiệp lẫn tài lộc.

Công việc của tuổi Ngọ bắt đầu trôi chảy và hanh thông, những trở ngại tưởng không thể vượt qua nay lại tự nhiên được hóa giải. Đặc biệt, họ gặp nhiều quý nhân giúp đỡ – có thể là đồng nghiệp, đối tác hoặc người thân trong gia đình. Những ai đang muốn thay đổi môi trường làm việc, khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh nên nắm bắt ngay cơ hội, vì đây là lúc vạn sự thuận lợi.

Điều đáng quý là tuổi Ngọ nhận được “ánh sáng trí tuệ” – giúp họ nhìn ra hướng đi mới, không còn loay hoay trong những ngã rẽ. Họ học được cách kiểm soát cảm xúc, không vội vàng mà biết chờ thời điểm thích hợp để hành động. Chính sự bình tĩnh này giúp họ chuyển nguy thành an, chuyển thách thức thành cơ hội.

Về tài vận, dòng tiền của tuổi Ngọ bắt đầu dồi dào trở lại. Công việc phụ, đầu tư hoặc các khoản nợ cũ đều có dấu hiệu sinh lời. Nếu biết quản lý tài chính thông minh, họ sẽ sớm bước vào giai đoạn tích lũy ổn định.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, đồng thời đề xuất triển khai công việc mới.

Kế hoạch tài chính của bản mệnh cũng đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này, tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có chút thăng trầm và sóng gió. Con giáp này và đối phương nên có dành thời gian ngồi lại với nhau làm rõ quan điểm để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

