Tuần cuối cùng tháng 10/2025: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay buồn bã vì công việc không được tốt.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh đang dần có được vị thế, nhưng kì vọng quá cao dễ làm thất vọng khi có lỗi sai.

Ngày này tuổi Tỵ vốn dĩ bạn là người cầu toàn, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho một công việc tốt nhất. Thế nhưng kế hoạch không đúng như dự kiến.

Tình cảm: Bạn hãy cảm thông cho người bạn đồng hành, sự san sẻ và thấu hiểu có thể đối phương chưa thực sự hiểu rõ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự kì vọng cao tài chính và việc đặt ra mục tiêu chi tiêu gây cho bạn khá nhiều áp lực.

Sức khoẻ: Thường mất ngủ, dậy sớm làm việc nhiều đầu óc thường căng thẳng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn hiền hòa, nhân hậu và sống có tình có nghĩa. Dù không bon chen, nhưng trời thường ưu ái ban phúc cho họ vào đúng lúc cần. Giai đoạn này là lúc tuổi Hợi được cát tinh soi chiếu mạnh mẽ nhất trong năm, đặc biệt là hai sao Phúc Đức và Thiên Phủ – biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng.

Trong thời gian này, người tuổi Hợi được quý nhân trợ lực, mọi việc tưởng khó lại thành dễ. Nếu đang gặp bế tắc trong công việc, họ sẽ có người giúp gỡ rối; nếu đang tìm hướng đi mới, họ sẽ được chỉ đường đúng đắn. Với người làm ăn, đây là giai đoạn “thu hoạch vàng ròng” – dễ trúng hợp đồng lớn, được khách hàng tin tưởng hoặc mở ra cơ hội kinh doanh mới sinh lời gấp nhiều lần.

Tài chính của tuổi Hợi có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, dòng tiền luân chuyển dồi dào, nợ nần cũ có thể được thanh toán, thậm chí còn có lộc trời ban bất ngờ như trúng thưởng, được biếu tặng.

Song, để cơ hội biến thành thực tế, người tuổi Hợi cần chủ động hơn. Đừng quá an phận hay chờ đợi; hãy bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thử sức. Khi đó, may mắn và tài lộc sẽ như gió thuận thuyền, giúp họ bứt phá ngoạn mục.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định, đây là ngày thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn bởi quý nhân ắt hẳn sẽ giúp đỡ con giáp này rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Tuổi Ngọ cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Con giáp này vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh.

Trong ngày hôm nay, nếu đã làm cha mẹ, con giáp này nên tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bản mệnh luôn muốn là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

