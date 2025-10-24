Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi đã có một pha xử lý khéo léo, diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức rất nhiều người xem buổi phát trực tiếp của sự kiện còn không biết rằng nữ diễn viên đã xảy ra sự cố.

Trong lúc đang sải bước đầy tự tin trên thảm đỏ sự kiện thời trang, chiếc vòng xa xỉ trên cổ tay Lưu Diệc Phi bất ngờ bị tuột. Đây là một sự cố hoàn toàn có thể gây ra khoảnh khắc lúng túng, hoặc khiến nữ diễn viên phải dừng lại để cúi xuống nhặt, làm ảnh hưởng đến hình tượng hoàn hảo đang được máy quay ghi hình phát sóng trực tiếp.

Mãi tới khi sự kiện kết thúc, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc mới lan truyền video ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi xử lý sự cố này. Xem video, hàng triệu khán giả đã khen cô xử lý đầy tinh tế và đẳng cấp. Thậm chí, sự việc còn được đẩy lên top 1 bảng tìm kiếm.

Khi chiếc vòng vừa bị tuột khỏi cổ tay, nữ diễn viên đã khéo léo thực hiện động tác nâng nhẹ tà váy lên một chút, đồng thời dùng chính phần vải váy che chắn, giữ chặt lấy chiếc vòng.

Đáng nói là thần thái của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn điềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, không để lại dấu vết lúng túng, hay khiến khán giả tại sự kiện chú ý.

Ngay sau đó, khi trợ lý của cô tiến đến đỡ, Lưu Diệc Phi đã kín đáo chuyển món trang sức này vào tay người trợ lý mà không hề ngắt nhịp sải bước hay thay đổi biểu cảm.

Sự ứng biến đẳng cấp của nữ diễn viên đã được các video quay chậm bắt lấy khoảnh khắc. Qua đó, khán giả và giới truyền thông nhận xét Lưu Diệc Phi xử lý tình huống một cách chủ động và chuyên nghiệp, khẳng định cô không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu sự thông minh, bản lĩnh sân khấu.