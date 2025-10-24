Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Sao quốc tế 24/10/2025 16:39

Tham dự sự kiện thời trang tại Trung Quốc mới đây, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc lộng lẫy mà còn có màn xử lý sự cố trang phục được khen là tinh tế.

Trong lúc đang sải bước đầy tự tin trên thảm đỏ sự kiện thời trang, chiếc vòng xa xỉ trên cổ tay Lưu Diệc Phi bất ngờ bị tuột. Đây là một sự cố hoàn toàn có thể gây ra khoảnh khắc lúng túng, hoặc khiến nữ diễn viên phải dừng lại để cúi xuống nhặt, làm ảnh hưởng đến hình tượng hoàn hảo đang được máy quay ghi hình phát sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi đã có một pha xử lý khéo léo, diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức rất nhiều người xem buổi phát trực tiếp của sự kiện còn không biết rằng nữ diễn viên đã xảy ra sự cố.

Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ - Ảnh 1

Mãi tới khi sự kiện kết thúc, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc mới lan truyền video ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi xử lý sự cố này. Xem video, hàng triệu khán giả đã khen cô xử lý đầy tinh tế và đẳng cấp. Thậm chí, sự việc còn được đẩy lên top 1 bảng tìm kiếm.

Khi chiếc vòng vừa bị tuột khỏi cổ tay, nữ diễn viên đã khéo léo thực hiện động tác nâng nhẹ tà váy lên một chút, đồng thời dùng chính phần vải váy che chắn, giữ chặt lấy chiếc vòng.

Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ - Ảnh 2Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ - Ảnh 3

Đáng nói là thần thái của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn điềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, không để lại dấu vết lúng túng, hay khiến khán giả tại sự kiện chú ý.

 

Ngay sau đó, khi trợ lý của cô tiến đến đỡ, Lưu Diệc Phi đã kín đáo chuyển món trang sức này vào tay người trợ lý mà không hề ngắt nhịp sải bước hay thay đổi biểu cảm.

Sự ứng biến đẳng cấp của nữ diễn viên đã được các video quay chậm bắt lấy khoảnh khắc. Qua đó, khán giả và giới truyền thông nhận xét Lưu Diệc Phi xử lý tình huống một cách chủ động và chuyên nghiệp, khẳng định cô không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu sự thông minh, bản lĩnh sân khấu.

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Mới đây, bộ ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi đã khiến cư dân mạng không khỏi “đứng ngồi không yên”. Trong loạt ảnh này, “thần tiên tỷ tỷ” xuất hiện với phong cách được ví như công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh

Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh

Video Lưu Diệc Phi khi mới chào đời 'gây sốt' khắp cõi mạng

Video Lưu Diệc Phi khi mới chào đời 'gây sốt' khắp cõi mạng

Tiết lộ 3 nguyên nhân khiến cặp đôi Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun chia tay

Tiết lộ 3 nguyên nhân khiến cặp đôi Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun chia tay

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Bất ngờ nhan sắc đời thực của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Bất ngờ nhan sắc đời thực của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ

Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư rục rịch ký kết hợp đồng với công ty quản lý mới, chuẩn bị tiếp tục đóng phim?

Triệu Lộ Tư rục rịch ký kết hợp đồng với công ty quản lý mới, chuẩn bị tiếp tục đóng phim?

Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học

Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Phim 'Người xây dựng thành phố' được kỳ vọng giúp Triệu Lệ Dĩnh lấy lại vị thế

Phim 'Người xây dựng thành phố' được kỳ vọng giúp Triệu Lệ Dĩnh lấy lại vị thế

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?