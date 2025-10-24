3 con giáp PHÁT TÀI nhất ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Ngọ có vận kim tiền, Thân bội thu tài lộc, Mùi thành công tới tấp

Tử vi thứ Bảy 25/10/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ khoan dung với người từng làm bạn tổn thương.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ rất tự tin vào bản thân, tiến bước vào công việc một cách dễ dàng.

Ngày thứ Bảy 25/10/2025 tuổi Ngọ vững tin vào năng lực của mình, cố gắng cải tiến cách làm mới. Bạn luôn đặt kỳ vọng mong muốn đạt thành công sớm hơn dự kiến.

Tình cảm: Trong tình yêu, sự vun vén của cả hai dài lâu, giúp bạn có thêm phần tự tin.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự nỗ lực của bạn hôm nay được nhìn rõ qua thu nhập mới.

Sức khoẻ: Vui vẻ đón nhận niềm vui, sức khoẻ được bình ổn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh, hoạt bát, lanh lợi, nhanh nhạy và biết nắm bắt thời cuộc. Tuy nhiên, thời gian trước, họ như “cá mắc cạn”, công việc khúc mắc, có người cản trở, dù cố gắng nhưng vẫn chưa thể bứt phá. Tuy nhiên, từ nay trở đi là lúc số mệnh của họ có nhiều thay đổi, vận trình của tuổi Thân bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ.

Giai đoạn này Thần Tài kề cạnh mang tới những cơ hội làm giàu, tuổi Thân được quý nhân nâng đỡ, giải quyết mọi khó khăn, bế tắc. Nhờ đó công việc suôn sẻ, cơ hội kiếm tiền, làm giàu tìm đến tận cửa. Đặc biệt, nếu đang làm ăn kinh doanh, buôn bán tuổi Thân sẽ gặp được mối làm ăn lớn hoặc dự án sinh lời nhanh chóng. Khách hàng tin cậy tìm đến họ, lợi nhuận tăng cao. Nếu làm công việc văn phòng, dễ được đề bạt, tăng lương, thăng chức, tạo được uy tín cá nhân.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy 25/10/2025, tuổi Mùi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối do tiểu nhân cố tình gây chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc. Con giáp này nên cố gắng giữ bình tĩnh để không bị kéo theo những chuyện không đâu, tốn thời gian và công sức.

Trong ngày hôm nay, con giáp này khó nhận được sự hỗ trợ từ người khác, mọi việc đều phải tự mình nỗ lực. Ngoài ra, bản mệnh cũng phải chú ý cách hành xử lịch sự, chừng mực để giữ các mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, cấp trên. Nếu không làm được, bản mệnh sẽ rất dễ bị cô lập và bị tiểu nhân gây khó dễ.

Trong phương diện tình cảm, nửa kia không hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại của bản mệnh mà luôn đòi hỏi tuổi Mùi phải dành toàn bộ thời gian cho mình. Cả hai rất dễ nảy sinh tranh cãi. Khoảng cách giữa hai người càng lớn thì tình cảm càng lạnh nhạt, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

