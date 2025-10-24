Bắt nóng nghi phạm chém vợ và người tình trọng thương tại khu trọ

Đời sống 24/10/2025 16:27

Chiều 24/10, Công an đã bắt giữ Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), nghi phạm trong vụ dùng hung khí chém hai người tại khu trọ trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 19h10 ngày 23/10, tại khu nhà trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), Tùng đã dùng dao, rựa đâm, chém 2 người gây thương tích nặng, gồm Võ Chí H (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Th (SN 1978, trú phường Ngô Mây, Quảng Ngãi).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Tùng và bà Th là vợ chồng. Do mâu thuẫn gia đình, bà Th bỏ nhà đi lâu nay rồi gặp và ở với ông H. Cả hai cùng thuê phòng trọ ở Đăk Hà sống như vợ chồng.

Biết sự việc, Tùng đã có lần lên gặp, nói chuyện với bà Th và H nhưng không có kết quả. Vào chiều tối 23/10, sau khi ăn giỗ ở Gia Lai, Tùng điều khiển xe máy lên xã Đăk Hà, đến nhà trọ có ông H và bà Th ở để nói chuyện, sau đó cãi vã nhau. Đỉnh điểm, Tùng dùng dao, rựa đâm, chém trọng thương bà Th và ông H rồi rời khỏi hiện trường.

Bắt nóng nghi phạm chém vợ và người tình trọng thương tại khu trọ - Ảnh 1
Đối tượng Tùng lúc bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tiếp nhận tin báo, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định sau khi gây án, Tùng chạy trốn về hướng Cửa khẩu Bờ Y. Sau khi bị các lực lượng truy xét mạnh thì đối tượng đón xe khách quay ngược về Bến xe Quy Nhơn nên đã tổ chức lực lượng truy bắt.

Khoảng 11h30 ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng CSGT, các phòng nghiệp vụ, Công an các xã liên quan đã chặn xe và bắt giữ được đối tượng Tùng tại xã Đăk Tô, sau đó di lý về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác điều tra.

Bắt nóng nghi phạm chém vợ và người tình trọng thương tại khu trọ - Ảnh 2
Hai nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến sức khỏe 2 nạn nhân, bà Th đang được cấp cứu tích cực, trong khi ông H đang dần ổn định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi

Ngày 24/10, Công an phường Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm tin moi án mạng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ

Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi

Chân dung 'nữ quái' quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp vàng

Chân dung 'nữ quái' quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp vàng

Chân dung 'bà trùm' cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Chân dung 'bà trùm' cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích