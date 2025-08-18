Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, tuổi Dậu mặc dù được quý nhân che chở nhưng cũng không tránh được những tai họa mà kẻ tiểu nhân gài bẫy chỉ chờ con giáp này vướng vào. Bản mệnh cần chú ý trong lời ăn tiếng nói kẻo họa từ miệng mà ra, họa thị phi luôn rình rập đe dọa sự nghiệp.

May mắn là bản mệnh vẫn vượt qua những nỗi buồn khi tình yêu chính là chỗ dựa vững chắc. Chuyện tình cảm êm đẹp, hạnh phúc. Nửa kia chính là luôn ở bên cạnh con giáp này mỗi lúc khó khăn, hay vấp ngã. Hơn thế nữa, vân tài lộc có dấu hiệu tăng tiến cũng an ủi phần nào.

Từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Thìn tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Bản mệnh không những có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết vào thực tế công việc mà còn có thể chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình.

Vì vậy, nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bản mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay. Bạn có thể đưa tập thể tiến những bước xa hơn nhờ ý tưởng đó, đồng thời có thể nhờ đó mà được thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Con giáp tuổi Tuất

Từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, Chính Tài tháo gỡ những khó khăn liên quan tới tài chính cho con giáp tuổi Tuất. Bạn hiểu ra đâu là lý do chưa hết tháng đã hết tiền và biết lên kế hoạch tốt hơn cho tiền bạc của mình.

Những cử chỉ yêu thương, lời nói thấu hiểu của người ấy khiến tuổi Tuất cảm thấy hạnh phúc trong ngày xuất hiện Tam Hợp như hôm nay. Bạn biết rằng cần nhiều thời gian hơn cùng sự ưu tiên hơn cho gia đình nhỏ của mình.

