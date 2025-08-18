Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Tâm linh - Tử vi 18/08/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, tuổi Dậu mặc dù được quý nhân che chở nhưng cũng không tránh được những tai họa mà kẻ tiểu nhân gài bẫy chỉ chờ con giáp này vướng vào. Bản mệnh cần chú ý trong lời ăn tiếng nói kẻo họa từ miệng mà ra, họa thị phi luôn rình rập đe dọa sự nghiệp.

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là bản mệnh vẫn vượt qua những nỗi buồn khi tình yêu chính là chỗ dựa vững chắc. Chuyện tình cảm êm đẹp, hạnh phúc. Nửa kia chính là luôn ở bên cạnh con giáp này mỗi lúc khó khăn, hay vấp ngã. Hơn thế nữa, vân tài lộc có dấu hiệu tăng tiến cũng an ủi phần nào.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Thìn tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Bản mệnh không những có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết vào thực tế công việc mà còn có thể chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình. 

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vì vậy, nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bản mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay. Bạn có thể đưa tập thể tiến những bước xa hơn nhờ ý tưởng đó, đồng thời có thể nhờ đó mà được thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, Chính Tài tháo gỡ những khó khăn liên quan tới tài chính cho con giáp tuổi Tuất. Bạn hiểu ra đâu là lý do chưa hết tháng đã hết tiền và biết lên kế hoạch tốt hơn cho tiền bạc của mình.

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những cử chỉ yêu thương, lời nói thấu hiểu của người ấy khiến tuổi Tuất cảm thấy hạnh phúc trong ngày xuất hiện Tam Hợp như hôm nay. Bạn biết rằng cần nhiều thời gian hơn cùng sự ưu tiên hơn cho gia đình nhỏ của mình. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Đời sống 13 phút trước
Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Tâm sự 29 phút trước
Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Sao quốc tế 34 phút trước
Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đang ôm ấp vợ trong tay, hình cưới bỗng tuột xuống, tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Đang ôm ấp vợ trong tay, hình cưới bỗng tuột xuống, tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt