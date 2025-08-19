Xe ô tô đang chạy trên đường, người phụ nữ bất ngờ mở cửa xe, nhảy ra ngoài khiến người xem sợ hãi

Một người phụ nữ đã nhảy ra khỏi một chiếc ô tô đang chạy giữa đường ở Sri Hartamas, Kuala Lumpur, Malaysia, vào đêm qua ngày 17/8. May mắn thay, tất cả các phương tiện trên đường đều dừng lại trước khi đâm vào người phụ nữ.
Video 1 giờ 56 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

