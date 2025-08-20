Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8/2025), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 20/08/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8/2025), người làm nghề tự do sẽ nhận được một hợp đồng lớn. Có thể những mối đầu tư trước đó của bản mệnh đã đến thời điểm thu hoạch. Bên cạnh đó tinh thần dám xông pha của con giáp này khiến họ trở nên cừ khôi trong mắt đồng nghiệp.

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8/2025), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Thiên Tài báo hiệu một ngày bội thu cho con giáp này khi những khoản tiền lộc mới cứ liên tục đổ về. Tuổi này làm ăn may mắn, được khách thương ủng hộ khá nhiều. Nếu dư dả thì nên làm phước cho người có hoàn cảnh bất hạnh để hóa giải tai ương về tiền.

Hỏa Mộc tương sinh là đòn bẩy giúp đường tình duyên của con giáp này đi lên. Tiền bạc, thời gian của Mão hôm nay đều dành cho gia đình và bạn bè. Bạn chơi đẹp, là con giáp sống biết điều, không tính toán nhỏ nhen, tâm hồn trẻ trung như tuổi 18.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8/2025), tốc độ kiếm tiền của con giáp tuổi Dậu gia tăng trong ngày hôm nay. Hứa hẹn nhiều người tuổi này cũng có thể đạt được những thành công vượt bậc trong tài lộc và may mắn trong ngày có Thiên Tài che chở.

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8/2025), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kim - Thủy tương sinh nên hôm nay thái độ làm việc nghiêm túc sẽ giúp bản mệnh đạt được những thành quả giá trị. Bạn sẽ tỏa sáng như một ngôi sao, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ từ những người xung quanh. 

Tuy nhiên, bạn vẫn cần sự khiêm tốn và biết nhún nhường phù hợp, nếu không trong tương lai dù bạn xuất sắc thế nào cũng không có người muốn làm việc cùng. Nhớ rằng thành công của bạn cũng có sự đóng góp của những người xung quanh nữa nhé.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8/2025), Vận trình của người tuổi Tỵ trong ngày này khá thuận lợi, đặc biệt là trong tài chính và tình cảm, nhờ vào sự xuất hiện của Thiên Tài và ngũ hành tương sinh. Trong sự nghiệp, bạn có thể gặp phải một số thử thách và khó khăn nhỏ, nhưng đừng quá lo lắng. Chỉ cần bạn tập trung và kiên nhẫn, bạn sẽ có thể xử lý được nhiều tình huống khác nhau một cách hiệu quả. 

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8/2025), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Tài cho thấy tư duy của bạn đặc biệt minh mẫn, tâm trí luôn bình tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiếm tiền. Động lực kiếm tiền của bạn rất mạnh mẽ, không gì có thể ngăn cản. Thu nhập phụ cũng rất dồi dào, bạn có thể gặt hái được rất nhiều của cải bất ngờ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8 nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng

Đời sống 1 phút trước
Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Đời sống 8 phút trước
Vừa mở cửa vào nhà vệ sinh, nam thanh niên sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng trăn khủng cuộn tròn trên xà nhà

Vừa mở cửa vào nhà vệ sinh, nam thanh niên sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng trăn khủng cuộn tròn trên xà nhà

Video 11 phút trước
Thần Tài đánh thức sau ngày mai 21/8/2025, 3 con giáp 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Thần Tài đánh thức sau ngày mai 21/8/2025, 3 con giáp 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Video 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp

Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp

Đời sống 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài đánh thức sau ngày mai 21/8/2025, 3 con giáp 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Thần Tài đánh thức sau ngày mai 21/8/2025, 3 con giáp 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/8/2025, 3 con giáp đón nhận Hồng Phúc từ bề trên, có căn cơ Phú Quý, bội thu của cải, công danh phất lên phơi phới

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/8/2025, 3 con giáp đón nhận Hồng Phúc từ bề trên, có căn cơ Phú Quý, bội thu của cải, công danh phất lên phơi phới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/8/2025, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/8/2025, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp thịnh vượng, cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp thịnh vượng, cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'