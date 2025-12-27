Đúng Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp kiếm tiền gấp bội, tiến bộ không ngừng, giàu sang vạn lần, sự nghiệp phát triển

Đúng Rằm tháng 11 âm lịch, Thiên tài giúp con giáp tuổi Mùi biết mình để tiền vào đâu để sinh lợi nhiều nhất có thể. Kế hoạch tiết kiệm trước đây đã hậu thuẫn cho bạn rất nhiều trong thời gian này.

Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản dị, vì thế hãy trân trọng nó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những ngày căng thẳng, ồn ào, phải không nào.

Về phương diện công việc, có vẻ cấp trên đang cân nhắc bạn cho một vị trí mới sau những thành tựu bạn đã đạt được. Thái độ của đồng nghiệp có nhiều thay đổi tích cực. Khi bạn gặp khó khăn họ sẽ chủ động ra tay giúp đỡ.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng Rằm tháng 11 âm lịch, Tam Hội nhập cục, công việc của người tuổi Hợi được khai thông, giải quyết gần hết những bế tắc trước đó. Người làm kinh doanh cũng ký kết thêm những hợp đồng mới, được chia khoản lợi nhuận, hoa hồng không nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc khởi sắc rõ rệt, buôn bán kinh doanh thuận lợi, mặt hàng hấp dẫn nên thu hút nhiều khách hàng mới. Các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời, tuy nhiên bạn chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỉ lệ rủi ro vẫn khá cao.

Chuyện tình cảm chuyển biến tốt đẹp, nhân duyên vượng mang tới cơ hội thăng hoa cảm xúc cho các cặp đôi. Tình cảm vợ chồng bình ổn, tuy vẫn có lúc xung đột, tranh cãi nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, không làm ảnh hưởng tới hòa khí trong gia đình.

Con giáp tuổi Dần

Đúng Rằm tháng 11 âm lịch, Thiên ấn chiếu mệnh, ở môi trường làm việc, tuổi Dần rất nổi bật, bạn lanh lợi, không phải là người nói nhiều, cũng không phải là người chạy vòng vòng nịnh cấp trên. Người khôn là người biết đi làm mà giữ cái đầu mát, miệng không thừa chữ, tay không thừa việc, không để ai có cơ hội bắt lỗi. Làm tốt phần mình, còn chuyện thiên hạ để đó, không can thiệp, không bình luận, không tò mò.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp có cơ hội làm giàu, bạn đặc biệt nhạy cảm với tiền bạc, ngày này thuận lợi cho các khoản đầu tư nhỏ. Tam Hợp cũng giúp người tuổi Dần may mắn hơn trong việc tìm kiếm mặt bằng kinh doanh, ký hợp đồng mua nhà, tìm mua nhà, mua đất đầu tư làm ăn hoặc gặp đối tác để bàn bạc chuyện tiền bạc.



Đường tình cảm êm đẹp, may mắn và gặp nhiều niềm vui trong ngày mới, gia đạo có tin vui đến từ con cái. Người độc thân sẽ có cơ hội hẹn hò. Đừng quá lo lắng về ngoại hình của mình, chủ động nói chuyện với đối phương sẽ dễ dàng chiếm được trái tim họ hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!