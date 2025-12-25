Đúng buổi sáng ngày 26/12: 3 con giáp có lộc tiền tỷ, hút cạn may mắn, thoát nghèo thành công, hóa Rồng hóa Phượng

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý là người có tài năng, nhưng che dấu.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý tài năng bị người khác ganh ghét, cố gắng làm việc của bản thân.

Ngày này tuổi Tý lo lắng cho việc sắp xếp công việc, luôn có sự thỏa đáng khi làm việc. Chú tâm vào thời gian của nhau để thư giãn.

Tình cảm: Tình cảm vui vẻ, không muốn có bất kỳ ai làm ảnh hưởng từ bên ngoài.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chỉ là bạn chưa sẵn sàng đầu tư hết công suất.

Sức khoẻ: Cơ thể có sức khoẻ tốt, bạn dành phần lớn thời thư giãn, nghỉ ngơi khi cơ thể làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự báo, tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều luồng cát khí đáng mừng, hứa hẹn một tháng đầy ắp những tin tức tốt lành và thuận lợi. Về công việc, đây là lúc những nỗ lực và sự kiên trì bấy lâu của bản mệnh bắt đầu gặt hái thành quả ngọt ngào. Các dự án và mối hợp tác theo đuổi lâu nay sẽ được hoàn tất, mang lại cảm giác nhẹ nhõm và tự hào. Quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ giúp bản mệnh vượt qua mọi chướng ngại, đưa sự nghiệp tiến lên một bước mới.

Vận tài lộc của tuổi Sửu cũng vô cùng tươi sáng, hứa hẹn nguồn thu dồi dào và lợi nhuận tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là từ các khoản đầu tư đã được tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh vung tay quá mức.

Tháng này, vận đào hoa của tuổi Sửu nở rộ rực rỡ, mang đến mối quan hệ hài hòa, gắn kết và tràn đầy yêu thương. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, kết bạn và tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, mở ra cánh cửa hạnh phúc lứa đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong giai đoạn này đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của người tuổi Tỵ, tuổi Tỵ được hưởng vận trình thuận lợi cả về sự nghiệp lẫn tài chính. Thần Tài kề vai sát cánh, trao cho họ cơ hội làm ăn lớn, kiếm ra nhiều tiền. Quý nhân kề cạnh giúp họ nhanh chóng thoát khỏi khó khăn. Những bế tắc từng cản trở công việc dần được giải quyết, tháo gỡ, giúp bạn tập trung hơn vào mục tiêu chính.

Tuổi Tỵ nhận được sự tín nhiệm trong tập thể nhờ tính cẩn trọng, chắc chắn. Họ có cơ hội đảm nhận vai trò mới hoặc được giao nhiệm vụ quan trọng. Điều này không chỉ nâng cao vị thế cá nhân mà còn kéo theo nguồn thu nhập tăng lên rõ rệt, lương thưởng đạt đỉnh trong giai đoạn này.

Đây là thời điểm tuổi Tỵ nên tận dụng để khẳng định năng lực và bản lĩnh cá nhân. Khi làm việc bằng sự khéo léo và kiên trì, thành quả cuối năm sẽ vượt xa mong đợi ban đầu.

Ảnh minh họa: Internet

