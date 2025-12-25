Đúng thứ Bảy, Chủ nhật (27, 28/12): 3 con giáp vận may đỏ thắm, tiền vơi lại đầy, làm gì cũng phát, phú quý đủ đường

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tháng này, vận trình của tuổi Mùi rạng rỡ trong lĩnh vực công danh và sự nghiệp. Những nỗ lực và khả năng tiềm ẩn của con giáp này đã được phát huy tối đa, giúp bản mệnh vượt qua những thử thách khó khăn để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, niềm vui này lại bị che phủ bởi những trắc trở trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên của tuổi Mùi khá gập ghềnh, thử thách lòng kiên nhẫn của con giáp này. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng duyên phận không dễ dàng đến như mong muốn. Các cặp vợ chồng cũng dễ tranh cãi, bất đồng ý kiến, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn.

Tài chính của bản mệnh tương đối ổn định nhờ nhận được khoản thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án trước đây. Trong đầu tư, bản mệnh nên chọn những phương án an toàn, ít rủi ro.

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vì vội vàng với công danh, dễ mắc phải sai lầm.

Ngày này tuổi Thân hơi vội vàng với thành công hiện tại, đừng quá lạm dụng công danh vào việc cá nhân, tạo áp lực cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công danh với bạn đang làm khá vội vàng, tạo áp lực với bản thân.

Tình cảm: Tìm đến bạn bè và người thân nghe lời khuyên để bản thân có thể chinh phục đối phương dễ dàng hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc đạt được trình cao nhất, quản lí và chi tiêu có khoa học.

Sức khoẻ: Cơ thể thích nghi tốt, biết cách cân bằng sức khoẻ và thời gian làm việc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng với "tinh thần thép" và tính cách thực tế đến mức khiến mọi người phải giơ ngón cái khen ngợi. Bạn có thể không nói nhiều, nhưng một khi đã bắt tay vào việc thì giống như chú trâu cần mẫn, lặng lẽ cày cuốc và mang về thành quả đáng kinh ngạc. Sự nghiêm túc, trách nhiệm và tỉ mỉ của bạn là điều hiếm ai sánh bằng, đáng để người ta sáng tác cả một bài thơ dài để ca tụng.

Thời gian tới chính là thời điểm bạn "hái quả ngọt" sau bao ngày nỗ lực. Những cố gắng thầm lặng trước đây cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Lãnh đạo đã âm thầm quan sát và ghi nhận sự chăm chỉ của bạn. Đây là cơ hội vàng để bạn tỏa sáng, thể hiện hết năng lực bản thân. Thăng chức, tăng lương không còn là giấc mơ xa vời mà trở thành chuyện rất đỗi bình thường và ổn định.

Thu nhập tăng mạnh theo từng đợt, ví tiền căng phồng mang lại cảm giác hạnh phúc khó tả.Về tài lộc, tính cách thận trọng của tuổi Sửu chính là "vũ khí bí mật". Bạn luôn tiến từng bước vững chắc trong đầu tư và quản lý tài chính.

