3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025

Tâm linh - Tử vi 20/08/2025 09:15

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh và thoát khỏi hung tinh. Vận mệnh của con giáp may mắn này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. Bạn cũng luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn để đạt đến thành công như mong đợi. Do đó, khổ tận cam lai, bạn được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. 

Ngoài ra, Tam Hợp xuất hiện là thời điểm tốt cho các cuộc trò chuyện với người yêu, bạn đời giúp kết nối và xây dựng, củng cố mối quan hệ. Nếu chưa có một nửa, đây là lúc mang đến cho bạn cơ hội hẹn hò, gặp gỡ với đối tượng mình thầm thương, trộm nhớ.

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có vận trình tài lộc hanh thông, mọi việc hanh thông. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để khởi nghiệp, và có nhiều cơ hội kiếm tiền. Dù sao, bản thân đã nói rõ rằng muốn kiếm tiền. Và bạn có mạng lưới quan hệ rộng rãi, điều này cũng tạo nền tảng tốt cho sự thành công, không chỉ có thể củng cố tình bạn mà còn có thể mở rộng phạm vi kinh doanh.

Người độc thân có thể tìm thấy cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí, cưới hỏi trong thời gian này. Có thể nói, bạn rất may mắn về mọi mặt bởi tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho bạn.

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, cho dù đó là may mắn giàu có tích cực hay một phần đều rất phổ biến. Ngoài việc tiến lên một tầm cao mới trong cuộc sống, anh ấy còn được Thần Tài kỳ vọng, và ắt hẳn sẽ có những con đường tiền bạc ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn ổn khi làm việc bên ngoài để được tăng lương.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống. 

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

