Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi ngày bạn sẽ uống 1 ly sữa quế

Chuyên gia nói gì 24/11/2017 11:52

Trong những ngày se lạnh, việc bổ sung 1 ly sữa quế vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp cũng như mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Quế là loại gia vị có vị ngọt, cay, mùi thơm đặc trưng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quế chứa nhiều dưỡng chất như kali, canxi, sắt, mangan, kẽm, magiê, pyridoxine… cùng hàm lượng cao vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hoá.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi ngày bạn sẽ uống 1 ly sữa quế - Ảnh 1
Quế mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Quế có khả năng phòng ngừa nhiều loại bệnh, nhất là khi uống với sữa. Sự kết hợp giữa đặc tính chống viêm của quế và các đặc tính kháng khuẩn có trong sữa sẽ mang lại điều kỳ diệu với sức khỏe.

Cách làm sữa quế rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một ly sữa ấm rồi thêm vào hai thìa cà phê bột quế, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Dưới đây là những lợi ích của sữa quế:

Phòng ngừa cảm cúm

Với tác dụng chống viêm, kháng khuẩn từ bên trong, sữa quế có khả năng ngăn ngừa cảm cúm vô cùng hiệu quả. Uống 1 ly hàng ngày giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, sữa quế còn làm giảm các cơn ho dai dẳng do cảm cúm gây ra.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi ngày bạn sẽ uống 1 ly sữa quế - Ảnh 2
Trong những ngày se lạnh, bạn nên dùng sữa quế để tránh các bệnh về đường hô hấp - Ảnh: Internet

Giúp kiểm soát đường huyết

Theo các nghiên cứu, quế chứa các hợp chất có khả năng cải thiện mức độ insulin và điều chỉnh lượng glucose trong máu. Thường xuyên uống sữa quế sẽ giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả, nhất là với những người bị bệnh tiểu đường type 2.

Lượng đường huyết luôn ở mức ổn định sẽ giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm do bệnh tiểu đường gây ra.

Chống ung thư

Theo nhiều nghiên cứu, quế có tác dụng ức chế sự sinh sôi của các tế bào ung thư bạch cầu. Ngoài ra, hàm lượng cao chất xơ có trong quế sẽ giúp loại bỏ các dịch mật thừa, ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu đến tế bào ruột, nhờ đó giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Sữa quế có tác dụng làm giảm các triệu chứng như khó tiêu, buồn nôn và chứng đầy hơi. Các hợp chất trong sữa quế còn giúp giảm bớt lượng khí ga trong dạ dày, làm dịu sự co thắt đường tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi ngày bạn sẽ uống 1 ly sữa quế - Ảnh 3
Sữa quế giúp phòng nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Làm đẹp da

Chị em nên bổ sung sữa quế vào thực đơn hàng ngày vì nó giúp bảo vệ da từ bên trong, giúp làn da luôn căng mịn, hồng hào. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong quế giúp làm chậm quá trình lão hóa da và tóc, ngăn ngừa nếp nhăn và giúp tóc luôn bóng mượt.

Tốt cho xương khớp

Quế chứa nhiều hợp chất chống viêm có tác dụng giảm đau và viêm do bệnh thấp khớp gây ra. Kết hợp cùng với sữa, thức uống này sẽ giúp tăng mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương.

Chữa khỏi bệnh tiểu đường chỉ với 1 ly nước ép từ mướp đắng

Chữa khỏi bệnh tiểu đường chỉ với 1 ly nước ép từ mướp đắng

Mướp đắng (khổ qua) thường được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường.

Xem thêm
Từ khóa:   sữa quế sữa quế có tác dụng gì sữa quế chữa bệnh gì

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 14 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp