Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi ngày bạn sẽ uống 1 ly sữa quế

Quế là loại gia vị có vị ngọt, cay, mùi thơm đặc trưng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Quế chứa nhiều dưỡng chất như kali, canxi, sắt, mangan, kẽm, magiê, pyridoxine… cùng hàm lượng cao vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hoá.

Cách làm sữa quế rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một ly sữa ấm rồi thêm vào hai thìa cà phê bột quế, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Dưới đây là những lợi ích của sữa quế:

Quế có khả năng phòng ngừa nhiều loại bệnh, nhất là khi uống với sữa. Sự kết hợp giữa đặc tính chống viêm của quế và các đặc tính kháng khuẩn có trong sữa sẽ mang lại điều kỳ diệu với sức khỏe.

Phòng ngừa cảm cúm

Với tác dụng chống viêm, kháng khuẩn từ bên trong, sữa quế có khả năng ngăn ngừa cảm cúm vô cùng hiệu quả. Uống 1 ly hàng ngày giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, sữa quế còn làm giảm các cơn ho dai dẳng do cảm cúm gây ra.

Giúp kiểm soát đường huyết

Theo các nghiên cứu, quế chứa các hợp chất có khả năng cải thiện mức độ insulin và điều chỉnh lượng glucose trong máu. Thường xuyên uống sữa quế sẽ giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả, nhất là với những người bị bệnh tiểu đường type 2.

Lượng đường huyết luôn ở mức ổn định sẽ giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm do bệnh tiểu đường gây ra.

Chống ung thư

Theo nhiều nghiên cứu, quế có tác dụng ức chế sự sinh sôi của các tế bào ung thư bạch cầu. Ngoài ra, hàm lượng cao chất xơ có trong quế sẽ giúp loại bỏ các dịch mật thừa, ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu đến tế bào ruột, nhờ đó giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Sữa quế có tác dụng làm giảm các triệu chứng như khó tiêu, buồn nôn và chứng đầy hơi. Các hợp chất trong sữa quế còn giúp giảm bớt lượng khí ga trong dạ dày, làm dịu sự co thắt đường tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Làm đẹp da

Chị em nên bổ sung sữa quế vào thực đơn hàng ngày vì nó giúp bảo vệ da từ bên trong, giúp làn da luôn căng mịn, hồng hào. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong quế giúp làm chậm quá trình lão hóa da và tóc, ngăn ngừa nếp nhăn và giúp tóc luôn bóng mượt.

Tốt cho xương khớp

Quế chứa nhiều hợp chất chống viêm có tác dụng giảm đau và viêm do bệnh thấp khớp gây ra. Kết hợp cùng với sữa, thức uống này sẽ giúp tăng mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương.