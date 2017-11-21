Uống hỗn hợp này liên tục 7 ngày, bao nhiêu độc tố trong gan sẽ 'không cánh mà bay'

Sống khỏe 21/11/2017 16:47

Hỗn hợp chanh và baking soda chứa nhiều dưỡng chất mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Thường xuyên sử dụng hỗn hợp này sẽ giúp thải độc gan, ngăn ngừa bệnh tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa…

Khi gan bị nhiễm độc, cơ thể sẽ xuất hiện một số triệu chứng như ra nhiều mồ hôi, ngứa, xuất hiện đốm đen trên cơ thể… Gan sẽ dần trở nên yếu đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, dẫn đến một số căn bệnh như xơ gan, gan nhiễm mỡ… Vì thế, bạn cần phải loại bỏ độc tố tích tụ để phục hồi chức năng cho gan. 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chanh chứa hàm lượng cao chất xơ, kali, vitamin C, B6 cùng nhiều dưỡng chất thực vật và khoáng chất. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, thải độc gan.

Cả chanh và baking soda đều chứa nhiều thành phần tự nhiên có tính chất chống oxy hóa và tính kiềm. Kết hợp lại, chúng sẽ tạo thành phương thuốc hoàn hảo giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Uống hỗn hợp này liên tục 7 ngày, bao nhiêu độc tố trong gan sẽ 'không cánh mà bay' - Ảnh 1
Hỗn hợp chanh và baking soda mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Để làm hỗn hợp này, bạn chỉ cần chuẩn bị nửa quả chanh tươi vắt lấy phần nước cốt, pha cùng 1/4 thìa cà phê baking soda, hòa cùng một chút nước ấm. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà hỗn hợp này mang lại cho sức khỏe của bạn:

Thải độc gan

Hàm lượng vitamin C, kali và chất chống oxy hóa có trong hỗn hợp chanh và baking soda giúp thải độc gan hiệu quả. Liên tục sử dụng trong 1 tuần sẽ giúp những độc tố tích tụ trong gan bị loại bỏ, giúp gan hoạt động tốt hơn.

Ngừa ung thư

Theo các nghiên cứu khoa học, chanh có khả năng làm giảm 50% nguy cơ ung thư. Các dưỡng chất thực vật tự nhiên trong vỏ chanh còn giúp ức chế tế bào ung thư một cách hiệu quả.

Trong khi đó, baking soda có thể hỗ trợ điều trị ung thư bằng cách ức chế tế bào ác tính mà không làm ảnh hưởng đến những tế bào khỏe mạnh khác trong cơ thể.

Uống hỗn hợp này liên tục 7 ngày, bao nhiêu độc tố trong gan sẽ 'không cánh mà bay' - Ảnh 2
Chanh giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư - Ảnh: Internet

Tiến sĩ Mark Sircus - Giám đốc Hiệp hội Veritas y tế quốc tế đã dùng baking soda để điều trị cho những bệnh nhân ung thư xương và nhận được những kết quả khả quan.

Giúp thận khỏe hơn

Chanh kết hợp cùng natri bicarbonate trong baking soda sẽ giúp kiềm hóa lượng axit dư thừa trong cơ thể. Sử dụng hỗn hợp này là phương pháp hữu hiệu để giúp thận của bạn luôn khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Hỗn hợp chanh và baking soda hoạt động như một chất chống axit, ngăn ngừa hiện tượng chướng bụng, đầy hơi, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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