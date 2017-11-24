Cách làm chanh muối ngon lại không đắng, giúp trị ho cực nhanh

Mẹo vặt trong bếp 24/11/2017 19:02

Chanh muối là bài thuốc giúp trị ho, đau rát cổ họng vô cùng hiệu quả. Cách làm chanh muối cực đơn giản dưới đây sẽ làm giảm nhanh các cơn ho do cảm cúm gây ra, nhất là khi thời tiết trở lạnh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chanh muối mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe hơn cả chanh tươi. Đây là thức uống giải khát giúp phòng và chữa bệnh hô hấp hiệu quả.

Bên cạnh đó, chanh muối còn giúp đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Những người thường bị đầy hơi, khó tiêu cũng nên thường xuyên uống loại nước này để giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

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Chanh muối giúp trị ho hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm chanh muối ngon, không đắng

Nguyên liệu

- 1 kg chanh tươi (nên chọn những quả chanh có da mỏng, bóng láng và có màu vàng nhạt)

- 500g muối hạt

- Phèn chua

- 1 lọ thủy tinh lớn

Cách làm

- Để khử đắng cho chanh, bạn dùng kim đâm nhẹ lên bề mặt từng quả chanh rồi cho vào rổ đã được rải một lớp muối hạt. Chà kỹ vỏ chanh với muối để loại bỏ bớt tinh dầu, giúp chanh dễ ngấm muối cũng như bớt đắng khi ngâm.

Đây là bước rất quan trọng để chanh muối thơm ngon không bị đắng. Sau đó, bạn đem phần chanh đã chà muối rửa sạch với nước nhiều lần.

- Đun sôi nước, thêm vào 2 thìa cà phê phèn chua, một chút muối hạt rồi đổ chanh vào trần sơ, sau đó vớt ra cho ngay vào bát nước lạnh. Ngâm khoảng 5 phút thì vớt chanh ra để ráo nước. Cách này sẽ giúp chanh có màu trắng và vỏ chanh khi muối xong sẽ giòn hơn.

Cách làm chanh muối ngon lại không đắng, giúp trị ho cực nhanh - Ảnh 2
Chanh đem trần sơ để giòn hơn - Ảnh: Internet

- Pha một nồi nước lớn với phèn chua rồi ngâm chanh trong khoảng 7 – 8 giờ. Sau đó, vớt ra phơi nắng nửa ngày cho chanh hơi héo, khô sơ vỏ.

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Ngâm chanh với nước phèn chua rồi phơi khô - Ảnh: Internet

- Tiếp đến, bạn nấu một nồi nước muối, chờ nguội rồi lọc hết cặn. Để thử độ mặn của muối, bạn thả vào nồi vài hạt cơm, nếu chìm là còn nhạt, hạt cơm nổi lên thì độ mặn mới đạt yêu cầu.

- Xếp chanh vào lọ, đổ nước muối ngập hết phần chanh rồi dùng vỉ nén bên trên để chanh không bị váng và hỏng. Ngâm chanh khoảng 1 tháng là dùng được. Để sử dụng được lâu, bạn nên bảo quản chanh muối trong tủ lạnh.

Cách làm chanh muối ngon lại không đắng, giúp trị ho cực nhanh - Ảnh 4
Ngâm khoảng 1 tháng là bạn có thể dùng chanh muối - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm chanh muối này nhé!

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