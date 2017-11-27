Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên có ít nhất 1 chai giấm táo

Chuyên gia nói gì 27/11/2017 14:43

Giấm táo không chỉ dùng để chế biến thực phẩm mà còn mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe, giúp phòng và điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa…

Ở các nước phương Tây, giấm táo được sử dụng như một phương pháp làm đẹp và trị bệnh từ xa xưa. Những phương pháp này đã được chứng minh hiệu quả thần kỳ theo thời gian.

Nếu biết những tác dụng tuyệt vời mà giấm táo có thể mang lại cho sức khỏe của bạn, chắc hẳn bạn sẽ mua ngay 1 chai để dự trữ trong nhà.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàm lượng cao axit acetic trong giấm táo giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu và giúp ổn định huyết áp. Ngoài ra, một nghiên cứu ở Nhật đã chứng minh những người uống 1 ly giấm táo mỗi ngày có hàm lượng cholesterol thấp hơn những người không sử dụng.

Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên có ít nhất 1 chai giấm táo - Ảnh 1
Giấm táo mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Điều trị rối loạn tiêu hóa

Hàm lượng pectin trong giấm táo có đặc tính kháng sinh giúp điều trị và giảm thiểu các cơn co thắt ruột do vi khuẩn đường ruột gây ra. Hãy thử trộn 1 – 2 thìa cà phê giấm táo với nước lọc để uống, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Bên cạnh đó, giấm táo còn được sử dụng để trung hòa axit trong dạ dày, ngăn ngừa chứng ợ nóng.

Ổn định đường huyết

Theo các nghiên cứu, nếu sử dụng hai thìa giấm táo trước khi đi ngủ thì nồng độ glucose trong máu sẽ thấp hơn vào buổi sáng.

Các nhà khoa học cho rằng hiệu ứng antiglycemic của axit trong giấm táo sẽ giúp điều hòa và ổn định lượng đường huyết trong cơ thể. Điều này giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên có ít nhất 1 chai giấm táo - Ảnh 2
Sử dụng giấm táo trước khi ngủ sẽ giúp ổn định đường huyết trong cơ thể - Ảnh: Internet

Giải quyết các vấn đề răng miệng

Những hợp chất có trong giấm táo sẽ giúp làm trắng răng, tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, giúp giải quyết vấn đề hơi thở có mùi. Bạn có thể pha một thìa cà phê giấm táo với nước để súc miệng mỗi sáng.

Giảm chuột rút ban đêm

Nếu thường bị chuột rút vào ban đêm, cơ thể bạn đang trong tình trạng thiếu hụt kali. Bạn có thể trộn 2 thìa cà phê giấm táo và 1 thìa cà phê mật ong vào cốc nước ấm. Uống mỗi ngày sẽ giúp bổ sung kali làm giảm chứng chuột rút.

Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên có ít nhất 1 chai giấm táo - Ảnh 3
Giấm táo giúp bổ sung lượng kali thiếu hụt cho cơ thể - Ảnh: Internet

Chống lão hóa

Giấm táo có chứa chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa bằng cách duy trì ổn định nồng độ axit trong cơ thể. 

Làm đẹp da

Giấm táo có khả năng tẩy sạch tế bào chết, giúp chăm sóc làn da một cách tự nhiên. Bạn có thể đổ một chút giấm táo vào nước tắm mỗi ngày, nhẹ nhàng mát xa cơ thể để giúp làn da trắng sáng và mịn màng hơn. Ngoài ra, nó còn giúp phục hồi da bị cháy nắng vô cùng hiệu quả.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi ngày bạn sẽ uống 1 ly sữa quế

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi ngày bạn sẽ uống 1 ly sữa quế

Trong những ngày se lạnh, việc bổ sung 1 ly sữa quế vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp cũng như mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

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