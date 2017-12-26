Dưới đây là những loại thực phẩm bổ dưỡng bạn nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để giúp thải độc cơ thể , tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Khi cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố sẽ dẫn dến tình trạng thừa cân, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, gây ra vấn đề về da, nhiễm trùng tiết niệu và ảnh hưởng xấu đến các cơ quan nội tạng.

Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, thông kinh lạc… Bên cạnh đó, mướp còn chứa nhiều nước, protid, lipid, glucid, phốt pho, sắt, beta-caroten và nhiều loại vitamin như B1, B6, B2, C… Thường xuyên ăn mướp sẽ giúp hạn chế tình trạng độc tố tích tụ trong cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng khoa học với các thực phẩm lành mạnh sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ thể.

Thường xuyên ăn mướp giúp thải độc cơ thể nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cà rốt

Nhờ chứa nhiều carotene β giúp trung hòa độc tố, cà rốt có tác dụng thải độc cực kỳ tốt, đồng thời giúp cải thiện chứng táo bón. Để mang lại hiệu quả cao nhất, bạn nên sử dụng cà rốt tươi hoặc uống nước ép cà rốt để vừa nhuận tràng vừa tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, một trong những tác dụng nổi bật nhất của thực phẩm này chính là nhuận tràng thông tiện. Yến mạch giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đào thải các chất thải nhanh chóng khiến cho đường ruột trở nên thông thoáng, sạch sẽ. Từ đó giảm thiểu sự tích tụ của các chất cặn bã trong cơ thể.

Thường xuyên ăn yến mạch sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc nhuận tràng.

Không chỉ giúp thải độc, yến mạch còn có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ là loại thực phẩm giúp thải độc phổi và dạ dày cực kỳ tốt nhờ chứa lượng chất keo nhầy tự nhiên, giúp hỗ trợ việc hấp thụ các chất dinh dưỡng, tăng cường khả năng bài tiết, loại bỏ chất độc ra bên ngoài.

Thực phẩm này còn chứa hàm lượng cao các nguyên tố vi lượng như magiê, kali, natri cùng nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B2 giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, giảm cholesterol xấu trong cơ thể.

Chính vì vậy, bạn nên bổ sung mộc nhĩ vào thực đơn hàng ngày để tăng cường khả năng miễn dịch, thải độc cơ thể.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin B, C, D, K… là thực phẩm bổ dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Súp lơ xanh được xếp vào nhóm những thực phẩm hàng đầu giúp thải độc cơ thể nhanh chóng nhờ chứa nhiều indol và thiocyanate có lợi.

Súp lơ xanh mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, thực phẩm này còn giúp giảm gánh nặng cho thận, hỗ trợ và ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào ung thư.

Trên đây là những thực phẩm giúp thải độc cơ thể nhanh chóng, bạn hãy bổ sung ngay vào thực đơn mỗi ngày nhé!