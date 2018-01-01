Mông lép đến mấy cũng căng tròn, quyến rũ chỉ trong 1 tháng nhờ thường xuyên ăn thực phẩm này

Trên thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng, chế độ ăn uống có thể giúp vòng 3 trở nên săn chắc và to hơn. Chỉ cần thường xuyên ăn các thực phẩm này trong vòng 1 tháng, vòng mông sẽ được cải thiện rõ rệt.

Vòng 3 xẹp lép khiến nhiều chị em tự ti và khó khăn khi lựa chọn cho mình một chiếc đầm phù hợp. Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng này và giúp mông trở nên căng tròn một cách tự nhiên.

Bạn có thể ăn kèm với một số loại trái cây như chuối, dâu, kiwi… để giúp giữ dáng và làm đẹp da.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung sữa chua không đường vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp vòng 3 săn chắc, tròn đầy hơn. Sữa chua là thực phẩm có khả năng cung cấp năng lượng cho cơ thể vừa tốt cho hệ tiêu hóa và giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Thường xuyên ăn sữa chua sẽ giúp vòng 3 được cải thiện nhanh chóng - Ảnh: Internet

Yến mạch

Yến mạch là loại thực phẩm thường được dùng cho những người muốn tăng cơ, vì nó có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao giúp cơ bắp trên toàn cơ thể phát triển tốt hơn. Chính vì vậy, việc bổ sung yến mạch vào chế dộ dinh dưỡng sẽ giúp tăng size vòng 3 nhanh chóng.

Trứng

Đối với các cô nàng có vòng 3 khiêm tốn thì trứng là thực phẩm bạn không thể bỏ qua. Hàm lượng cao protein có trong trứng sẽ giúp hỗ trợ quá trình xây dựng và phát triển cơ bắp, kích thích vòng 3 trở nên săn chắc và đầy đặn hơn.

Đây là thực phẩm các cô nàng có vòng 3 khiêm tốn không thể bỏ qua - Ảnh: Internet

Thịt gà

Thịt gà chứa nhiều protein và các dưỡng chất thiết yếu rất tốt cho những người luyện tập thể thao vì nó có khả năng xây dựng cơ bắp, đặc biệt là giúp vòng 3 to tròn hơn. Đây là lý do vì sao những cô nàng có “bờ mông” đầy đặn lại chăm ăn thịt gà đến vậy.

Bơ

Theo nhiều nghiên cứu, hàm lượng chất béo không bão hòa đơn lành mạnh có trong bơ sẽ giúp tăng kích thước vòng 3 nhanh chóng. Bên cạnh đó, thường xuyên ăn bơ còn giúp ngăn ngừa lượng mỡ tích trữ ở vùng vụng, giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn bất ngờ.

Những dưỡng chất có trong bơ giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Chính vì vậy, bơ là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và giúp cải thiện vóc dáng hiệu quả, bạn nên bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày.

Bổ sung bơ vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp “bờ mông” trở nên căng tròn, săn chắc - Ảnh: Internet

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng góp phần trong việc phục hồi cơ bắp. Chỉ cần bổ sung thực phẩm này mỗi ngày, vòng 3 sẽ được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh những thực phẩm giúp mông trở nên căng tròn và quyến rũ thì các cô nàng có vòng 3 khiêm tốn nên tránh xa những loại thực phẩm sau: socola, bánh ngọt, nước ngọt có ga, thức ăn nhiều dầu mỡ, khoai tây chiên… Đồng thời hạn chế tối đa những thực phẩm chứa nhiều bơ sữa và đường.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vòng mông căng tròn, quyến rũ với những thực phẩm này nhé!