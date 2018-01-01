Không phải kháng sinh, đây mới là cách giải cảm hiệu quả nhất bạn nên áp dụng

Cháo hành và lá tía tô là một trong những món ăn giúp giải cảm cực tốt và rất dễ chế biến. Món ăn này khi dùng nóng sẽ giúp cơ thể toát mồ hôi, nhờ đó mà những chất độc tích tụ cũng được loại bỏ cũng như làm giảm các triệu chứng cảm cúm nhanh chóng.

Cảm cúm là một căn bệnh khá phổ biến, nhất là khi thời tiết nóng lạnh thất thường. Thay vì lạm dụng thuốc kháng sinh, bạn có thể tự điều trị tại nhà bằng cách bổ sung thêm nhiều dưỡng chất trong thực đơn hàng ngày. Dưới đây là những cách giải cảm hiệu quả nhất bạn có thể áp dụng ngay:

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , súp gà là món ăn có thể giúp cải thiện những vấn đề về đường hô hấp. Hàm lượng cao amino axit trong thịt gà có thể làm tăng sức đề kháng và giúp cơ thể mau hồi phục.

Ngoài ra, món ăn này còn tốt cho hệ tiêu hóa, giúp tạo cảm giác ngon miệng khi cơ thể mệt mỏi.

Nếu bạn gặp trường hợp nghẹt mũi, sổ mũi, ho hay đau họng do cảm cúm gây ra thì có thể ăn súp gà để cải thiện tình trạng này.

Nước mật ong

Mật ong được xem là vị thuốc giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh. Chỉ với một thìa cà phê mật ong hòa cùng nước ấm uống ngày 2 lần sẽ giúp giải cảm cực nhanh và hiệu quả. Những dưỡng chất có trong mật ong còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Thường xuyên uống nước mật ong ấm vào sáng và tối sẽ giúp chống lại vi rút cảm cúm và những tác nhân gây bệnh khác.

Uống nước mật ong sẽ giúp phòng và trị cảm cúm hiệu quả - Ảnh: Internet

Tỏi

Theo Đông y, tỏi có vị cay, tính ấm, giúp lưu thông khí huyết, sát trùng, sát khuẩn, tăng cường sức đề kháng và phòng chống cảm cúm theo mùa.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tỏi có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong các loại gia vị và là một trong những thực phẩm trị cảm cúm rất hiệu quả. Bạn có thể ăn sống hoặc cho thêm tỏi vào các món ăn hàng ngày để phòng bệnh.

Củ cải

Củ cải là thực phẩm quen thuộc dùng để chế biến nhiều món ăn nhưng không phải ai cũng biết nó còn có tác dụng giúp giải cảm vô cùng hiệu quả. Chỉ với một ly nước ép củ cải, gừng và mật ong uống đều đặn 3 lần mỗi ngày sẽ khắc phục hoàn toàn những triệu chứng của bệnh cảm cúm như nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng…

Nước ép củ cải trắng sẽ giúp giảm nghẹt mũi, viêm họng... do cảm cúm gây ra - Ảnh: Interner

Trên đây là những cách trị cảm cúm hiệu quả đơn giản tại nhà, chị em có thể áp dụng khi cần thiết.

* Thông tin mang tính tham khảo