Cách làm canh bắp cải cà chua siêu thơm ngon và đơn giản, dễ làm tại nhà!

Canh bắp cải cà chua là một trong những món canh quen thuộc bậc nhất và được rất nhiều thực khách ở khắp nơi yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, dễ ăn và đầy đủ dinh dưỡng . Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món canh bắp cải cà chua vừa chuẩn ngon, dinh dưỡng và siêu tiện lợi, chế biến vèo cái là có ngay nồi canh nghi ngút khói để cả nhà quây quần nhé!

Bên cạnh độ giòn ngon và dễ dàng chế biến, kết hợp với các nguyên liệu khác, bắp cải còn mang các giá trị dinh dưỡng và các công dụng tuyệt vời mà ít ai ngờ đến.

Bắp cải hay còn được gọi là cải bắp, có tên khoa học là Brassica oleracea thuộc nhóm Capitata, họ mù tạt Brassicaceae (hay Cruciferae). Đây là loại rau được trồng và tiêu thụ lớn ở Việt Nam.

Cụ thể, bắp cải chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà cơ thể cần và hầu như không chứa calo hoặc chất béo, do đó đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn đang ăn kiêng, giảm cân.

Bên cạnh đó, việc đưa bắp cải vào thực đơn hàng ngày còn giúp cơ thể chúng ta giảm được các dấu hiệu lão hóa, nhờ vào thành phần chứa các loại vitamin C,E,A,D, giúp sản xuất collagen - giúp da đàn hồi và mang lại cho bạn làn da trắng sáng, căng bóng.

Đặc biệt, theo những nghiên cứu gần đây cho thấy, thói quen ăn nhiều bắp cải có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Nguyên nhân là do trong bắp cải có chứa một lượng lớn glucosinolates – chất hóa học có chứa lưu huỳnh đặc biệt, giúp loại bỏ các gốc tự do có hại cho sức khỏe.

Không chỉ vậy, bắp cải còn mang đến những công dụng hữu ích khác như: điều trị viêm loét dạ dày, chống viêm, dị ứng, tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo vệ mắt, tốt cho tóc và não, và tốt cho cả những người bị bệnh đái tháo đường và người đang mang thai,...

Quả là một loại “thần dược” với giá thành siêu “khiêm tốn” bên chúng ta phải không nào? Các chị em còn chần chừ mà không thêm ngay bắp cải vào thực đơn mỗi ngày nào! Giờ thì hãy cùng bắt tay vào làm món canh bắp cải cà chua với cách chế biến siêu tiện lợi, đơn giản nhé!

Công thức làm món canh bắp cải cà chua thơm ngon và đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dễ tìm cho món canh bắp cải cà chua tươi ngon!

Bắp cải (1/2 bắp) 0.5 kg

Cà chua 1 quả

Hành tây (thái hạt lựu) 1 củ

Tỏi (băm nhuyễn) 4 tép

Hạt nêm gà 4 muỗng cà phê

Muối 1 muỗng cà phê

Tiêu xay 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 3 muỗng canh

Các bước tiến hành nấu canh bắp cải cà chua tươi

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch bắp cải và chần sơ qua cà chua!

- Đầu tiên, với nửa cây bắp cải sau khi mua về, bạn bỏ đi 2 - 3 lớp lá già bên ngoài, rồi cắt thành những khúc nhỏ vừa miệng như hình.

- Tiếp đó, bạn đem phần rau bắp cải cắt nhỏ đi ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 5 phút, rồi rửa sạch lại với nước và để ráo là được nhé.

- Còn với quả cà chua, thì bạn cắt thành hình chữ X lên phần đuôi quả như hình, sau đó cho vào chần sơ qua nước đang sôi khoảng 30 giây cho vỏ cà chua tự bung ra, rồi bạn tiến hành lột sạch vỏ, cắt đôi cà chua và loại bỏ hạt, và thái thành hạt lựu là đã xong khâu chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Nấu nước hành tây

Nước hành tây thơm ngon nức mũi!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bật bếp với lửa vừa, rồi cho 3 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi.

- Khi thấy dầu nóng lên, bạn cho 1 củ hành tây (thái hạt lựu) cùng 4 tép tỏi băm vào phi thơm lên trong khoảng 5 phút.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho thêm 2 lít nước cùng các gia vị là 4 muỗng cà phê hạt nêm gà, 1 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào nồi.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần khuấy đều và để hỗn hợp nước đun sôi nước trong khoảng 10 phút là đạt nhé.

Bước 3: Nấu canh bắp cải cà chua

Các công đoạn chế biến cuối cùng cho món canh bắp cải cà chua thơm ngon!

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho bắp cải vào nồi rồi tiếp tục nấu canh thêm 10 phút nữa.

- Cuối cùng, sau 10 phút, bạn lại cho hết phần cà chua thái lựu vào chung, rồi khuấy đều và để canh nấu thêm khoảng 10 phút thì nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng ăn là có thể tắt bếp và thưởng thức ngay rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Nồi canh bắp cải cà chua ngon mắt ngon miệng!

Nồi canh bắp cải cà chua nghi ngút khói với visual hút mắt cùng hương thơm nức mũi, khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn giòn của bắp cải cùng nước canh chua chua, đậm đà hấp dẫn, ăn kèm với chén cơm trắng nữa thì chuẩn ngon khỏi bàn luôn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua bắp cải tươi ngon

- Bắp cải ngon sẽ có hình dáng tròn đều, màu xanh hơi đậm, phần lá ngoài còn tươi và không bị dập nát.

- Bạn nên chọn mua những cây bắp cải mà khi cầm lên thấy hơi nặng, cảm giác chắc tay, có kích thước và trọng lượng vừa phải.

- Không nên mua những bắp cải có hình dẹt hay hình bầu dục, màu nhạt, bắp quá nhẹ và có phần lá ngoài bị hư, úa vàng, vì đây là bắp cải già, không còn tươi ngon nữa.

Mẹo chọn mua cà chua tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những quả cà chua có màu đỏ, quả tròn mọng nước và có lớp vỏ mỏng căng bóng, đây là dấu hiệu cho thấy cà chua đã chín tới.

- Đồng thời, bạn cũng nên quan sát phần cuống cà chua, nếu thấy vẫn còn phần cuống xanh bám chặt trên quả, thì đây là những quả cà chua vừa được thu hoạch, rất tươi ngon.

- Ngược lại, tránh mua những quả cà chua chín không đều màu, khi chạm vào quả có cảm giác mềm sượng, không có độ đàn hồi nhất định, vì đây thường là những quả chưa đủ chín hoặc đã héo do để lâu, không nên sử dụng.

Trên đây là công thức làm món canh bắp cải cà chua siêu tươi ngon, hấp dẫn và tiện lợi tại nhà. Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm và vài công đoạn chế biến là bạn đã có ngay một nồi canh chất lượng, thơm ngon, lại còn siêu dinh dưỡng nữa rồi, còn gì tuyệt hơn nữa nào?! Nếu các chị em vẫn phân vân chưa biết chuẩn bị món canh nào cho bữa tối nay, thì đây có thể là một lựa chọn lý tưởng nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!