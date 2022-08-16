Cách làm bánh bò da lợn mới lạ, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà!

Bánh bò và bánh da lợn là 2 loại bánh ăn vặt rất được yêu thích, dù bạn ở độ tuổi hay vùng miền nào trên đất nước, thì chắc hẳn cũng ít nhất được nếm thử một trong 2 loại bánh này, hoặc các phiên bản khác nhau của 2 loại bánh này như: bánh bò rễ tre , bánh bò hấp, bánh da lợn đậu xanh,... Vậy bạn đã bao giờ nếm thử kết hợp giữa bánh bò và bánh da lợn chưa? Sự thơm ngon, mới lạ và siêu hấp dẫn này đang ngày càng đốn tim các thực khách ở khắp mọi miền đất nước đấy. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món bánh bò da lợn siêu ngon và đơn giản này nhé!

- Tiếp đó, bạn tiếp tục cho từ từ 350ml nước dừa tươi vào hỗn hợp trên và lại trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện là được.

- Đầu tiên, bạn cho vào tô 400gr bột bánh bò cùng 1 gói men rồi tiến hành trộn đều.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đậy kín tô bột và ủ bột lần 1 trong vòng 30 phút cho bột nở ra nhé.

Bước 2: Nấu nước cốt dừa và hoàn thiện bột bánh bò

Bạn ủ lần 2 trong 30 phút nữa là hỗn hợp bánh hoàn thiện rồi nhé!

- Trước tiên, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp và cho 450ml nước cốt dừa, cùng 400gr đường vào, rồi tiến hành khuấy đều trên lửa vừa, cho đến khi đường tan hết thì tắt bếp.

- Kế đến, bạn để hỗn hợp nước cốt dừa nguội bớt, sau đó cho từ từ vào tô bột bánh bò và khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện.

- Cuối cùng, đậy kín tô bột và tiến hành ủ bột lần 2 thêm 30 phút nữa là đạt nhé.

Bước 3: Làm đậu xanh

Bạn nhớ đem hỗn hợp mới tạo lọc qua rây để thành phẩm bánh được mềm mịn hấp dẫn nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn vo sạch đậu xanh, rồi đem ngâm mềm với nước trong khoảng 2 tiếng.

- Sau khi đậu xanh đã được ngâm đủ giờ, bạn vớt ra và đem hấp hoặc nấu chín trong 20 phút là được nhé.

- Sau đó, bạn cho lần lượt các nguyên liệu vào máy xay sinh tố gồm: phần đậu xanh đã hấp chín, 80gr đường và 200ml nước cốt dừa rồi tiến hành xay nhuyễn.

- Cuối cùng, với hỗn hợp vừa thu được, bạn cho ra tô rồi khuấy đều cùng 60gr bột năng, sau đó đem lọc lại qua rây cho mịn mượt là đạt.

Bước 4: Lấy nước cốt lá dứa

Công đoạn lấy nước cốt dứa để lên màu cho bánh!

- Với lá dứa mua về, bạn đem rửa thật sạch với nước rồi cắt thành những khúc nhỏ, sau đó đem xay nhuyễn cùng 150ml nước lọc.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho hỗn hợp lá dứa vừa xay được vào miếng vải mùng và vắt lấy nước cốt như hình là được nhé.

Bước 5: Trộn hỗn hợp bột bánh bò da lợn

Trộn hỗn hợp bột bánh!

- Đến đây thì bạn cần chuẩn bị thêm một chiếc tô mới, rồi cho tất cả các nguyên liệu gồm: nước cốt lá dứa, 80gr đường, 150ml nước cốt dừa, 170gr bột năng và 30gr bột gạo vào.

- Sau đó tiến hành khuấy đều hỗn hợp cho hòa quyện, rồi cũng đem lọc qua rây cho mịn hơn nhé.

Bước 6: Đổ bánh vào khuôn và hấp bánh

Quy trình hấp bánh bò da lợn chuẩn ngon!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, trước hết, bạn khuôn bánh vào xửng hấp, rồi đặt xửng lên một nồi nước sôi.

- Kế đến, bạn tiến hành múc vào khuôn khoảng 1 muỗng canh hỗn hợp bột bánh nước cốt lá dứa, đậy nắp kín lại và hấp trong vòng 3 phút.

- Sau 3 phút, bạn cho lên mặt bánh thêm 1 muỗng canh hỗn hợp đậu xanh, rồi lại tiếp tục hấp bánh thêm 3 phút nữa. Tiến hành làm tương tự thêm 1 lần nữa như vậy với phần lá dứa.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho lên mặt bánh lớp bột bánh bò, rồi đem hấp bánh thêm khoảng 15 phút nữa là chín nhé.

- Tuy nhiên, thời gian hấp bánh có thể có sự chênh lệch, tùy vào kích cỡ của khuôn hấp. Chính vì vậy, bạn có thể nhận biết độ chín của bánh bằng cách hấp đến khi bột bánh chuyển thành màu trong là đạt nhé.

Thành phẩm

Bánh bò da lợn "núng nính" xinh mắt, nhìn là thèm!

Bánh bò da lợn thơm ngon hút mắt với tạo hình xinh “núng nính” cùng độ dẻo dai, xốp xốp khi nhai, hòa quyện cùng với hương vị thơm ngon đặc trưng, beo béo ngọt ngọt giữa các lớp bánh, đảm bảo ăn hoài cũng không thấy ngán luôn nhé!

Trên đây là công thức làm món bánh bò da lợn thơm ngon, độc lạ và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn vặt đẹp xinh, dễ ăn dễ làm như này, các chị em chuẩn bị làm món ăn vặt hay món trang miệng thì còn gì bằng nữa nào?! Hẳn các thành viên trong gia đình, từ già tới trẻ đều không thể chối từ được món bánh hấp dẫn này đâu nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!