Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy!

Món ngon mỗi ngày 10/04/2022 09:22

Làm bánh bò rễ tre đơn giản tại nhà, vừa ngọt nhẹ, vừa đảm bảo an toàn

BÁNH BÒ RỄ TRE

Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 6 cái trứng gà 
  • 250gr bột năng 
  • 10gr bột gạo 
  • 12gr bột nở 
  • 250ml nước cốt dừa 
  • 150~200gr đường
  • 1/3 muỗng cafe muối 
  • 1 muỗng canh dầu dừa 

Cách làm:

- Cho nước cốt dừa và đường vào nồi nấu cho đường tan

- Trứng gà lọc qua rây cho mịn

 

Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy! - Ảnh 2

 

- Bột năng, bột gạo, bột nở lọc qua rây, cho vào thau

- Nước cốt dừa đường đã nguội, cho từ từ vào thau bột, vừa cho vào vừa khuấy đều để tránh vón cục

- Chuẩn bị khuôn bằng inox, thoa 1 ít dầu dừa vào khuôn rồi cho vào lò nướng bật lò lên cho nóng.

- Cho hỗn hợp nước cốt dừa vào thau trứng khuấy đều tan.

- Cho tiếp hương lá dứa nếu thích, muối, dầu dừa vào khuấy đều tan.

- Lượt lần nữa qua rây và chuẩn bị đem nướng

 

Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy! - Ảnh 3

 

- Cho bột bánh qua cái rổ có lỗ nhỏ chảy xuống khuôn

 

Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy! - Ảnh 4 

 

- Nướng 170°c trong 60 phút.

 

Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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