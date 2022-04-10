Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy!

- Trứng gà lọc qua rây cho mịn

- Cho nước cốt dừa và đường vào nồi nấu cho đường tan

- Bột năng, bột gạo, bột nở lọc qua rây, cho vào thau

- Nước cốt dừa đường đã nguội, cho từ từ vào thau bột, vừa cho vào vừa khuấy đều để tránh vón cục

- Chuẩn bị khuôn bằng inox, thoa 1 ít dầu dừa vào khuôn rồi cho vào lò nướng bật lò lên cho nóng.

- Cho hỗn hợp nước cốt dừa vào thau trứng khuấy đều tan.

- Cho tiếp hương lá dứa nếu thích, muối, dầu dừa vào khuấy đều tan.

- Lượt lần nữa qua rây và chuẩn bị đem nướng

- Cho bột bánh qua cái rổ có lỗ nhỏ chảy xuống khuôn

- Nướng 170°c trong 60 phút.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado