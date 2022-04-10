Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy!

Làm bánh bò rễ tre đơn giản tại nhà, vừa ngọt nhẹ, vừa đảm bảo an toàn
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BÁNH BÒ RỄ TRE
Nguyên liệu:
- 6 cái trứng gà
- 250gr bột năng
- 10gr bột gạo
- 12gr bột nở
- 250ml nước cốt dừa
- 150~200gr đường
- 1/3 muỗng cafe muối
- 1 muỗng canh dầu dừa
Cách làm:
- Cho nước cốt dừa và đường vào nồi nấu cho đường tan
- Trứng gà lọc qua rây cho mịn
- Bột năng, bột gạo, bột nở lọc qua rây, cho vào thau
- Nước cốt dừa đường đã nguội, cho từ từ vào thau bột, vừa cho vào vừa khuấy đều để tránh vón cục
- Chuẩn bị khuôn bằng inox, thoa 1 ít dầu dừa vào khuôn rồi cho vào lò nướng bật lò lên cho nóng.
- Cho hỗn hợp nước cốt dừa vào thau trứng khuấy đều tan.
- Cho tiếp hương lá dứa nếu thích, muối, dầu dừa vào khuấy đều tan.
- Lượt lần nữa qua rây và chuẩn bị đem nướng
- Cho bột bánh qua cái rổ có lỗ nhỏ chảy xuống khuôn
- Nướng 170°c trong 60 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado