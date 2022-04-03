Bắp rang bơ phô mai ngọt ngọt thơm thơm - Chill chill với một bộ phim hay!

Món ngon mỗi ngày 03/04/2022 08:52

Làm bắp rang bơ tại nhà, không tốn nhiều công đoạn nhưng siêu 'nghiền'.

BẮP RANG BƠ

Bắp rang bơ phô mai ngọt ngọt thơm thơm - Chill chill với một bộ phim hay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 50gr bắp Mỹ (Nấm/Bướm)
  • 30gr bơ
  • 30gr đường
  • Bột phomai/ caramel

Cách làm:

Làm nóng nồi. Cho bơ vào nồi đun nóng đến khi tan chảy rồi cho đường vào đảo đều.

- Cho bắp vào nồi, đảo đều và đậy nắp vung lại. Lắc lắc nồi khi nồi đang ở trên bếp cho bắp nổ đều.

- Đến khi bắp nổ khoảng một nửa thì tắt bếp. Tiếp tục lắc lắc nồi đến khi không nghe tiếng bắp nổ nữa thì mở nắp nồi ra để bớt nóng, trộn với bột phomai/ caramel

Sau khi bắp rang bơ nguội thì cho ra đĩa thưởng thức

 

Bắp rang bơ phô mai ngọt ngọt thơm thơm - Chill chill với một bộ phim hay! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Khánh Linh

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