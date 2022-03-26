Bông lan phô mai ông già chưa bao giờ là ngừng hot - Bí kíp làm bánh tại nhà!

Món ngon mỗi ngày 26/03/2022 21:13

Bánh bông lan phô mai thơm béo, mềm xốp. Cắn một cái là tan ngay trong miệng

BÁNH BÔNG LAN PHÔ MAI NHẬT BẢN

Bông lan phô mai ông già chưa bao giờ là ngừng hot - Bí kíp làm bánh tại nhà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 130gr kem phô mai
  • 50ml sữa tươi
  • 30gr bơ lạt
  • 3 quả trứng gà
  • 2ml nước cốt chanh
  • 1gr muối
  • 30gr bột mì đa dụng
  • 10gr bột bắp
  • 70gr đường
  • 2ml vanilla

Cách làm:

- Đặt tô creamcheese, bơ lạt và sữa lên nồi nước sôi đun cách thủy

- Khuấy đều cho hỗn hợp mịn

- Tắt bếp thêm lòng đỏ trứng vào khuấy đều

- Rây bột mì đa dụng và bột bắp vào trộn đều cho đến khi hỗn hợp mịn. Sau đó giữ ấm hỗn hợp

- Cho nước cốt chanh và muối vào lòng trắng và đánh cho đến khi nổi bong bóng. Cho từ từ đường vào đánh cho đến khi bông mềm tạo chóp cong

- Cho lòng trắng đã đánh bông vào hỗn hợp lòng đỏ fold đều

- Cho hỗn hợp vào khuôn 15cm

- Đặt khuôn bánh vào khay và lót phía dưới khuôn 1 cái khăn

- Cho nước nóng vào ⅓ khay

- Lò được làm nóng trước 15 phút ở nhiệt độ 150 độ C

  •  Nướng lần 1 ở 130 độ C trong 55-60 phút.
  • Nướng lần 2 ở 150 độ C trong 10-15 phút

- Khi nướng xong để bánh trong lò 10-20 phút rồi lấy ra

- Phết mật ong lên mặt bánh là xong

 

 

Bông lan phô mai ông già chưa bao giờ là ngừng hot - Bí kíp làm bánh tại nhà! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Tú Trang Phan

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