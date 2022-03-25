Bánh khoai sợi bào mỏng giòn rụm, bùi bùi béo béo!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 14:15

Khoai sợi bào mỏng, chiên giòn. Để dành ăn vặt xế chiều siêu cuốn

BÁNH KHOAI SỢI

Bánh khoai sợi bào mỏng giòn rụm, bùi bùi béo béo! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200ml nước lọc/ sữa
  • 700gr khoai lang
  • 90gr bột năng
  • 60gr bột mì
  • 35gr đường cát
  • 2gr muối
  • 5gr bột nghệ
  • Mè 
Bánh khoai sợi bào mỏng giòn rụm, bùi bùi béo béo! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Rửa sạch khoai và loại bỏ vỏ.

- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để nạo khoai thành sợi

- Vớt khoai ra rổ và để ráo.

- Trộn nguyên liệu bột khô với nhau, đổ nước vào và trộn đều

- Cho một lượng khoai bào sợi vào phần bột nước vừa rồi, cho từ từ vào và trộn

- Dùng đũa gắp 1 lượng khoai vừa đủ vào chảo dầu đã sôi

 

Bánh khoai sợi bào mỏng giòn rụm, bùi bùi béo béo! - Ảnh 3

 

- Chiên đến khi vàng 2 mặt, vớt ra để ráo và thưởng thức

 

Bánh khoai sợi bào mỏng giòn rụm, bùi bùi béo béo! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngọc Anh

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