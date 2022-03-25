Bánh khoai sợi bào mỏng giòn rụm, bùi bùi béo béo!

Khoai sợi bào mỏng, chiên giòn. Để dành ăn vặt xế chiều siêu cuốn
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BÁNH KHOAI SỢI
Nguyên liệu:
- 200ml nước lọc/ sữa
- 700gr khoai lang
- 90gr bột năng
- 60gr bột mì
- 35gr đường cát
- 2gr muối
- 5gr bột nghệ
- Mè
Cách làm:
- Rửa sạch khoai và loại bỏ vỏ.
- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để nạo khoai thành sợi
- Vớt khoai ra rổ và để ráo.
- Trộn nguyên liệu bột khô với nhau, đổ nước vào và trộn đều
- Cho một lượng khoai bào sợi vào phần bột nước vừa rồi, cho từ từ vào và trộn
- Dùng đũa gắp 1 lượng khoai vừa đủ vào chảo dầu đã sôi
- Chiên đến khi vàng 2 mặt, vớt ra để ráo và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngọc Anh