Bánh khoai sợi bào mỏng giòn rụm, bùi bùi béo béo!

Khoai sợi bào mỏng, chiên giòn. Để dành ăn vặt xế chiều siêu cuốn

BÁNH KHOAI SỢI

Nguyên liệu:

200ml nước lọc/ sữa

700gr khoai lang

90gr bột năng

60gr bột mì

35gr đường cát

2gr muối

5gr bột nghệ

Mè

Cách làm:



- Rửa sạch khoai và loại bỏ vỏ.

- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để nạo khoai thành sợi

- Vớt khoai ra rổ và để ráo.

- Trộn nguyên liệu bột khô với nhau, đổ nước vào và trộn đều

- Cho một lượng khoai bào sợi vào phần bột nước vừa rồi, cho từ từ vào và trộn

- Dùng đũa gắp 1 lượng khoai vừa đủ vào chảo dầu đã sôi

- Chiên đến khi vàng 2 mặt, vớt ra để ráo và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngọc Anh

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