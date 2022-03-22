Sữa chua nhà làm từ đậu nành? - Mềm mướt, beo béo, ăn vào mát mẻ cả người!

Món ngon mỗi ngày 22/03/2022 07:25

Thừa sữa đậu nành nhưng không biết làm sao? Đây là bí kíp của bạn

CÁCH LÀM SỮA CHUA ĐẬU NÀNH ÚP NGƯỢC THƠM NGON

Sữa chua nhà làm từ đậu nành? - Mềm mướt, beo béo, ăn vào mát mẻ cả người! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1l sữa đậu nành không đường

  • 100gr đường

  • 100ml sữa chua cái

Cách làm:

- Sát trùng lọ đựng sữa chua và dụng cự sử dụng trong quá trình làm sữa chua.

- Sữa chua để ra ngoài cho hết lạnh và chuyển sang dạng lỏng, để tránh bị sốc nhiệt khi cho vào hỗn hợp sữa.

- Cho vào nồi 500ml sữa đậu nành cùng 100gr đường. Khuấy đều cho đường tan, đun trên lửa nhỏ cho đến khi sôi thì đun cho đến khi sữa còn khoảng 1 nửa, đặc dính hơn thì tắt bếp. Để nguội khoảng 10 phút.

- Cho nốt 500ml sữa đậu nành vào nồi, khuấy đều. Sữa ấm tay là đạt.

- Cho từ từ phần sữa chua cái vào nồi, khuấy nhẹ nhàng cho sữa chua hoà tan đều để sữa chua lên men đồng bộ.

- Rót phần hỗn hợp sữa vào lọ, đậy kín.

- Rót 500ml nước máy + 400ml nướng nóng vào nồi to. Để lọ sữa vaò trong rồi chùm khăn, đậy nắp kín để sữa lên men.

- Giữ nhiệt độ lên men ổn định ở 40-44 độ C. Len men ủ ít nhất 6-8 tiếng.

- Khi lên men xong, sữa đã gần như có thể úp ngược được rồi thì cho vào tủ lạnh ngăn mát ít nhất 1 ngày trước khi ăn. 

 

Sữa chua nhà làm từ đậu nành? - Mềm mướt, beo béo, ăn vào mát mẻ cả người! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn:  Fb Đức Văn Nguyễn

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