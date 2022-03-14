Bánh cà rốt đơn giản - Làm cho trẻ con ăn siêu mê mẩn!

Trẻ nhà bạn biếng ăn? Làm bánh ngọt từ cà rốt dễ ăn dễ làm, bổ sung thêm vitamin cho trẻ

Bánh cà rốt siêu dễ làm

Nguyên liệu:

300gr cà rốt

20gr bột bắp

50gr vụn dừa khô

70gr đường

400ml nước lọc

Cách làm:

- Cà rốt gọt vỏ rửa sạch và thái miếng mỏng. Tiếp theo cho hết chỗ cà rốt thái miếng và 400ml nước vào nồi, luộc ở lửa vừa cho tới khi cà rốt chín mềm.

- Nước luộc cà rốt giữ lại và chia làm 2 phần

- Sau khi cà rốt chín, vớt hết ra cho vào máy xay, cho thêm 70gr đường và 1 nửa chỗ nước luộc cà rốt vào máy. Xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn.

- Phần nước luộc cà rốt còn lại cho thêm 20gr bột bắp vào khuấy đều để bột hoà tan vào nước.

- Cho toàn bộ hỗn hợp cà rốt xay nhuyễn ra chảo, đổ nước trộn bột bắp vào. Sên ở lửa vừa cho tới khi thấy hỗn hợp sệt lại thì đổ hỗn hợp vào khuôn, dàn cho đều, chờ nguội hẳn thì cất ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng.

- Qua 2 tiếng hỗn hợp sẽ đông chắc hơn và có độ dẻo mềm nhất định để tạo hình bánh. Tiếp tục cắt bánh hoặc dùng khuôn nhấn thành các hình tuỳ thích.

- Đem bánh lăn nhẹ qua phần vụn dừa khô và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vợ Của Tú

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-ca-rot-don-gian-lam-cho-tre-con-an-sieu-me-man-455473.html