Bông lan trứng muối cupcake nhỏ nhỏ xinh xinh - Bên ngoài mặn mặn bên trong mềm ẩm!

Làm bánh bông lan trứng muối cho gia đình thưởng thức nào.

BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI CUPCAKE

Nguyên liệu:

3 quả trứng gà cỡ vừa

½ muỗng cafe nước cốt chanh

65gr đường

70gr bột mì số 8

20gr dầu ăn

30ml sữa tươi không đường

Vanilla

Cách làm:

- Tách lòng đỏ và lòng trắng.

- Ở tô lòng đỏ, đánh tan đường vs lòng đỏ, tiếp theo cho sữa tươi và dầu ăn vào đánh tan. Và cuối cùng cho bột mì. Trộn đều cho hh hoà quyện, ko nên trộn quá lâu, chỉ cần hoà quyện là ngừng.

- Cho xíu chanh vào lòng trắng trứng, đánh nổi bọt khí thì cho đường vào từ 2-3 lần. Đánh ở tốc độ thấp để tạo bọt khí từ từ, ko quá nhanh sẽ làm bánh dễ bị xẹp. Đến khi tạo chóp hơi cong và nghiêng tô thì hỗn hợp lòng trắng ko đổ ra ngoài là đạt. Tổng cộng thời gian đánh bông lòng trắng trứng tầm 5-6 phút

- Cho 1/3 lòng trắng trứng vào tô lòng đỏ trộn đều. Rồi đổ ngược tô hỗn hợp lòng đỏ vào tô lòng trắng. Dùng kĩ thuật fold để trộn dứt khoát và nhẹ tay, tránh để bọt khí bị vỡ.

- Cho hỗn hợp vào khuôn cupcake. Làm nóng nồi chiên không dầu ở 140 độ trong 10 phút. Cho khuôn cupcake vào nồi chiên không dầu và nướng bánh ở 130-140 độ trong 15 phút

- Để bánh trong nồi chiên không dầu khoảng 5-10 phút rồi hẵn lấy ra.

Xốt phô mai:



2 lòng đỏ trứng cỡ vừa

30gr đường

15gr bột bắp

135gr sữa tươi

10gr bơ lạt

5 viên phô mai con bò cười

Cách làm:

- Đánh tan lòng đỏ, đường, bột bắp, sữa tươi cho hoà quyện.

- Cho lên bếp lửa nhỏ, khuấy liên tục bằng phới lồng. Khi hỗn hợp sệt lại, tắt bếp cho bơ và phô mai vào đánh nhanh tay cho bơ và phô mai tan. Đánh đến khi hỗn hợp sánh mịn là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bong-lan-trung-muoi-cupcake-nho-nho-xinh-xinh-ben-ngoai-man-man-ben-trong-mem-am-451993.html