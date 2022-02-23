Xế chiều ăn vặt bánh gà phô mai giòn rụm - Quết miếng tương ớt cay cay, ngon 'nhức nách'!

Bánh gà phô mai kéo sợi ngon đã thèm, kết hợp với tương ớt cay nồng thì đúng là miễn bàn.

BÁNH GÀ CHIÊN XÙ NHÂN PHOMAI

Nguyên liệu:

600gr ức gà

1 củ hành tây

1 củ cà rốt

Bột chiên giòn, bột chiên xù

Trứng

Gia vị: dầu hào/ hạt tiêu/ hạt nêm,..

Cách làm:

- Thịt ức gà đem đi xay qua/ băm chứ đừng xoay nhuyễn quá tránh gà bị ăn bị bã

- Hành tây và cà rốt băm nhỏ/ xay.

- Trộn nhân: ức gà, cà rốt, hành tây thêm 1 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe hạt tiêu, 1/2 muỗng cafe ngũ vị hương, 2 muỗng dầu hào. Gia giảm tuỳ khẩu vị.

- Nặn nhân và nhét phomai vào giữa nếu thích

- Cho hỗn hợp nhân vào ngăn đá đá khoảng 15 phút cho cứng

- Chuẩn bị 3 bát: 1 bát bột chiên giòn, 1 bát trứng đánh tan, 1 bát bột chiên xù.

- Nhúng lần lượt bánh gà qua bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù 2 lần cho bột bám và lớp áo bột có độ giòn nhất định.

- Chiên ngập dầu ở lửa vừa, chú ý lật bánh đều cho vàng.

- Chuẩn bị xốt ăn kèm: mayonaise - tương ớt (1:1).

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Lam Bach

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-an-vat-banh-ga-pho-mai-gion-rum-quet-mieng-tuong-ot-cay-cay-ngon-nhuc-nach-451554.html