Xế chiều ăn vặt bánh gà phô mai giòn rụm - Quết miếng tương ớt cay cay, ngon 'nhức nách'!

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BÁNH GÀ CHIÊN XÙ NHÂN PHOMAI
Nguyên liệu:
- 600gr ức gà
- 1 củ hành tây
- 1 củ cà rốt
- Bột chiên giòn, bột chiên xù
- Trứng
- Gia vị: dầu hào/ hạt tiêu/ hạt nêm,..
Cách làm:
- Thịt ức gà đem đi xay qua/ băm chứ đừng xoay nhuyễn quá tránh gà bị ăn bị bã
- Hành tây và cà rốt băm nhỏ/ xay.
- Trộn nhân: ức gà, cà rốt, hành tây thêm 1 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe hạt tiêu, 1/2 muỗng cafe ngũ vị hương, 2 muỗng dầu hào. Gia giảm tuỳ khẩu vị.
- Nặn nhân và nhét phomai vào giữa nếu thích
- Cho hỗn hợp nhân vào ngăn đá đá khoảng 15 phút cho cứng
- Chuẩn bị 3 bát: 1 bát bột chiên giòn, 1 bát trứng đánh tan, 1 bát bột chiên xù.
- Nhúng lần lượt bánh gà qua bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù 2 lần cho bột bám và lớp áo bột có độ giòn nhất định.
- Chiên ngập dầu ở lửa vừa, chú ý lật bánh đều cho vàng.
- Chuẩn bị xốt ăn kèm: mayonaise - tương ớt (1:1).
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tran Lam Bach