Bánh mì chà bông cuộn - Team mê mẩn bánh chà bông của cửa hàng nổi tiếng phải lưu công thức gấp thôi!

Món ngon mỗi ngày 22/02/2022 13:02

Bánh chà bông nổi tiếng mê mẩn đây rồi

Bánh Mì Cuộn Chà Bông

Bánh mì chà bông cuộn - Team mê mẩn bánh chà bông của cửa hàng nổi tiếng phải lưu công thức gấp thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg bột mì số 13

  • 10gr phụ gia bánh mì ngọt

  • 250gr đường 

  • 70gr sữa bột 

  • 15gr men bánh mì ngọt 

  • 5gr muối 

  • 3 quả trứng gà 

  • 50gr whipping cream

  • 430-450ml nước đá lạnh 

  • 150gr bơ lạt 

    • Cách làm:

    - Cho tất cả nguyên liệu trừ bơ lạt vào âu đánh tốc độ vừa. 

    - Đánh khoảng 5 phút thì cho bơ vào và đánh đến khi kéo màng. Tổng thời gian đánh bột khoảng 18-25 phút. 

    - Ủ cho bột nghỉ 10-15 phút

    - Chia bột thành 3 phần, để chuẩn bị cán mỏng và dàn đều khay nướng.

    - Dùng cọ quét ít bơ lạt lên khay để chống dính 

    - Dùng nĩa/ dụng cụ xăm lỗ đế bánh pizza, lăn đều mặt bột sau khi cán

    - Ủ bột cho đến khi bột nở gấp đôi thì rải topping lên để nướng bánh 

    • Chuẩn bị topping và nướng bánh:

    - Bánh sau khi nở gấp đôi thì lấy ra và rải nhân lên:

    • 75gr hành lá cắt khúc
    • 100gr cà rốt 
    • 250gr xúc xích

    - Tất cả thái hạt lựu rồi rải đều lên mặt bánh

    - Trứng gà 4 quả đánh đều và rây lên mặt bánh để cho màu bánh đẹp và giữ phần topping 

    - Làm nóng lò trước từ 10-15 phút. Nướng bánh với 175 độ c và 10-15 phút

     

    Bánh mì chà bông cuộn - Team mê mẩn bánh chà bông của cửa hàng nổi tiếng phải lưu công thức gấp thôi! - Ảnh 2

     

    - Bánh sau khi nướng chín, lấy bánh ra và phết phần xốt dầu trứng lên mặt trái của bánh, rồi rải thêm chà bông vào trước khi cuộn lại. 

    - Sau khi cuộn, dùng dao cắt 2 đầu bánh rồi tiếp tục phết thêm xốt dầu trứng 2 đầu. Cho ít chà bông vào 2 đầu bánh là có thể thưởng thức rồi

     

    Bánh mì chà bông cuộn - Team mê mẩn bánh chà bông của cửa hàng nổi tiếng phải lưu công thức gấp thôi! - Ảnh 3

    Chúc mọi người làm thành công!

     

     

     

    Nguồn: Fb Eric Nguyen

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