Bánh mì chà bông cuộn - Team mê mẩn bánh chà bông của cửa hàng nổi tiếng phải lưu công thức gấp thôi!

250gr đường

70gr sữa bột

15gr men bánh mì ngọt

5gr muối

3 quả trứng gà

50gr whipping cream

430-450ml nước đá lạnh

150gr bơ lạt

Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu trừ bơ lạt vào âu đánh tốc độ vừa.

- Đánh khoảng 5 phút thì cho bơ vào và đánh đến khi kéo màng. Tổng thời gian đánh bột khoảng 18-25 phút.

- Ủ cho bột nghỉ 10-15 phút

- Chia bột thành 3 phần, để chuẩn bị cán mỏng và dàn đều khay nướng.

- Dùng cọ quét ít bơ lạt lên khay để chống dính

- Dùng nĩa/ dụng cụ xăm lỗ đế bánh pizza, lăn đều mặt bột sau khi cán

- Ủ bột cho đến khi bột nở gấp đôi thì rải topping lên để nướng bánh

Chuẩn bị topping và nướng bánh:

- Bánh sau khi nở gấp đôi thì lấy ra và rải nhân lên:

75gr hành lá cắt khúc

100gr cà rốt

250gr xúc xích

- Tất cả thái hạt lựu rồi rải đều lên mặt bánh

- Trứng gà 4 quả đánh đều và rây lên mặt bánh để cho màu bánh đẹp và giữ phần topping

- Làm nóng lò trước từ 10-15 phút. Nướng bánh với 175 độ c và 10-15 phút

- Bánh sau khi nướng chín, lấy bánh ra và phết phần xốt dầu trứng lên mặt trái của bánh, rồi rải thêm chà bông vào trước khi cuộn lại.

- Sau khi cuộn, dùng dao cắt 2 đầu bánh rồi tiếp tục phết thêm xốt dầu trứng 2 đầu. Cho ít chà bông vào 2 đầu bánh là có thể thưởng thức rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen