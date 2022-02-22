Bánh mì chà bông cuộn - Team mê mẩn bánh chà bông của cửa hàng nổi tiếng phải lưu công thức gấp thôi!

Bánh chà bông nổi tiếng mê mẩn đây rồi
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Bánh Mì Cuộn Chà Bông
Nguyên liệu:
1kg bột mì số 13
10gr phụ gia bánh mì ngọt
250gr đường
70gr sữa bột
15gr men bánh mì ngọt
5gr muối
3 quả trứng gà
50gr whipping cream
430-450ml nước đá lạnh
150gr bơ lạt
Cách làm:
- Cho tất cả nguyên liệu trừ bơ lạt vào âu đánh tốc độ vừa.
- Đánh khoảng 5 phút thì cho bơ vào và đánh đến khi kéo màng. Tổng thời gian đánh bột khoảng 18-25 phút.
- Ủ cho bột nghỉ 10-15 phút
- Chia bột thành 3 phần, để chuẩn bị cán mỏng và dàn đều khay nướng.
- Dùng cọ quét ít bơ lạt lên khay để chống dính
- Dùng nĩa/ dụng cụ xăm lỗ đế bánh pizza, lăn đều mặt bột sau khi cán
- Ủ bột cho đến khi bột nở gấp đôi thì rải topping lên để nướng bánh
- Chuẩn bị topping và nướng bánh:
- Bánh sau khi nở gấp đôi thì lấy ra và rải nhân lên:
- 75gr hành lá cắt khúc
- 100gr cà rốt
- 250gr xúc xích
- Tất cả thái hạt lựu rồi rải đều lên mặt bánh
- Trứng gà 4 quả đánh đều và rây lên mặt bánh để cho màu bánh đẹp và giữ phần topping
- Làm nóng lò trước từ 10-15 phút. Nướng bánh với 175 độ c và 10-15 phút
- Bánh sau khi nướng chín, lấy bánh ra và phết phần xốt dầu trứng lên mặt trái của bánh, rồi rải thêm chà bông vào trước khi cuộn lại.
- Sau khi cuộn, dùng dao cắt 2 đầu bánh rồi tiếp tục phết thêm xốt dầu trứng 2 đầu. Cho ít chà bông vào 2 đầu bánh là có thể thưởng thức rồi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen