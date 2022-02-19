Bông lan 'mây trắng' mềm mịn, ngọt ngọt thích mê!

Làm bánh ngọt cho bọn trẻ ăn sáng, ăn vặt đều ngon

Bánh bông lan 'Mây trắng' thơm ngậy, mềm mại và ngon tuyệt ngon!

Nguyên liệu:

6 quả trứng gà

100ml sữa tươi

50ml dầu bắp

200gr bơ

50gr đường trắng

Vanilla, muối

65gr bột mì

Màu thực phẩm: xanh trời

Cách làm:

- Lòng trắng trứng được tách ra để ở nhiệt độ phòng trong 15 phút

- Sữa và dầu bắp để vào bát khuấy đều

- Trộn đều muối, lòng trắng trứng, vani vào nhau.

- Trộn đều bột mì với dầu bắp và sữa. Sau đó đổ ra hai bát khác nhau. Một bát to ta đổ màu thực phẩm vào để có màu xanh trời .

- Vắt một vài giọt nước cốt chanh vào lòng trắng trứng. Cho đường trắng với lòng trứng đánh đều.

- Chuẩn bị khay đã trải giấy thấm dầu. Cho bột vào túi bắt kem, vẽ hình đám mây tùy thích. Sau đó cho vào lò nướng 5 phút ở nhiệt độ 165 độ C. Khi nướng xong, để khay ở nhiệt độ phòng trong 2 phút

- Đổ bột màu xanh lên khay bánh đã nướng, nhớ trải đều bột trên toàn bộ bề mặt của khay. Sau đó tiếp tục nướng bánh trong lò 15-20 phút ở nhiệt độ 165 độ.

- Bánh nướng xong, để nguội và chuẩn bị bắt kem lên bánh.

- Đánh đều bơ với đường trắng để làm nhân bánh. Phết kem lên trên bánh, cuộn tròn lại và để trong tủ lạnh khoảng 2 giờ sau đó thì dùng được

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ha Kieu Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bong-lan-may-trang-mem-min-ngot-ngot-thich-me-450738.html