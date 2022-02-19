Bông lan 'mây trắng' mềm mịn, ngọt ngọt thích mê!

Món ngon mỗi ngày 19/02/2022 12:33

Làm bánh ngọt cho bọn trẻ ăn sáng, ăn vặt đều ngon

Bánh bông lan 'Mây trắng' thơm ngậy, mềm mại và ngon tuyệt ngon!

Bông lan 'mây trắng' mềm mịn, ngọt ngọt thích mê! - Ảnh 1

 

Nguyên liệu:

  • 6 quả trứng gà
  • 100ml sữa tươi 
  • 50ml dầu bắp 
  • 200gr bơ 
  • 50gr đường trắng 
  • Vanilla, muối
  • 65gr bột mì 
  • Màu thực phẩm: xanh trời

Cách làm:

- Lòng trắng trứng được tách ra để ở nhiệt độ phòng trong 15 phút

- Sữa và dầu bắp để vào bát khuấy đều

- Trộn đều muối, lòng trắng trứng, vani vào nhau.

- Trộn đều bột mì với dầu bắp và sữa. Sau đó đổ ra hai bát khác nhau. Một bát to ta đổ màu thực phẩm vào để có màu xanh trời .

- Vắt một vài giọt nước cốt chanh vào lòng trắng trứng. Cho đường trắng với lòng trứng đánh đều.

- Chuẩn bị khay đã trải giấy thấm dầu. Cho bột vào túi bắt kem, vẽ hình đám mây tùy thích. Sau đó cho vào lò nướng 5 phút ở nhiệt độ 165 độ C. Khi nướng xong, để khay ở nhiệt độ phòng trong 2 phút 

- Đổ bột màu xanh lên khay bánh đã nướng, nhớ trải đều bột trên toàn bộ bề mặt của khay. Sau đó tiếp tục nướng bánh trong lò 15-20 phút ở nhiệt độ 165 độ.

 

Bông lan 'mây trắng' mềm mịn, ngọt ngọt thích mê! - Ảnh 2

 

- Bánh nướng xong, để nguội và chuẩn bị bắt kem lên bánh.

 

Bông lan 'mây trắng' mềm mịn, ngọt ngọt thích mê! - Ảnh 3

 

- Đánh đều bơ với đường trắng để làm nhân bánh. Phết kem lên trên bánh, cuộn tròn lại và để trong tủ lạnh khoảng 2 giờ sau đó thì dùng được

 

Bông lan 'mây trắng' mềm mịn, ngọt ngọt thích mê! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ha Kieu Anh

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