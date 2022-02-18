Bánh mì nho dừa - Thích hợp ăn xế hay ăn sáng cho những ngày vội vã cũng đều ngon!

Món ngon mỗi ngày 18/02/2022 07:30

Làm bánh mì ngọt dự trữ cho bữa ăn nhé! Chỉ một vài bước đơn giản, bạn đã có ngay món ăn sáng tuyệt vời.

Bánh mì nho dừa thơm ngon khó cưỡng

Bánh mì nho dừa - Thích hợp ăn xế hay ăn sáng cho những ngày vội vã cũng đều ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần vỏ bánh:

  • 270gr bột mì số 13
  • 4gr men nở
  • 25gr đường
  • 3gr muối
  • 1 quả trứng
  • 120ml sữa tươi không đường
  • 25gr bơ lạt

Phần nhân nho dừa:

  • 50gr bơ lạt để mềm
  • 20gr đường
  • 15gr sữa đặc
  • 30gr vụn dừa sấy khô/ dừa tươi nạo sợi xay nhỏ
  • Nho khô
  • 1 lòng đỏ trứng gà

Cách làm:

- Trộn tất cả các nguyên liệu (trừ bơ) nhồi thành 1 khối kéo màng dày tầm 15 phút rồi sau đó cho bơ vào nhồi tiếp đến khi được khối bột dẻo mịn, không dính tay kéo màng mỏng là đạt. Sau đó vê bột thành khối tròn, bọc mặt bột lại bằng màng bọc thực phẩm và ủ đến khi bột nở gấp đôi

- Bơ lạt đã để mềm ở nhiệt độ phòng trộn đều với đường. Sau đó cho tiếp sữa đặc, lòng đỏ trứng và vụn dừa trộn đều

- Sau khi bột nở xong nhào sơ cho hết bọt khí và chia bột thành 4 phần. Cho bột nghỉ 10 phút

- Cán dẹt mỏng từng phần bột thành hình chữ nhật, phết hỗn hợp dừa vào, rắc kho khô cắt nhỏ lên, sau đó cuộn lại thành từng thanh bột đem cất tủ đá 30 phút trước khi tạo hình. Còn không tạo hình thì chỉ cần cán cả khối bột lớn mỏng thành hình chữ nhật, phết hỗn hợp dừa + rắc nho khô cắt nhỏ, cuộn lại và cho vào khuôn đã được chống dính.

- Đem ra cắt đôi theo chiều dọc từng thanh. Sau đó xoắn 2 dây bột vừa cắt của 1 thanh lại với nhau rồi cuộn tròn lại ta thu được 1 phần bột đã tạo hình xong. Làm tương tự với những thanh bột còn lại. Sau khi tạo hình xong thì xếp các phần bột đã tạo hình vào khuôn đã chống dính

- Ủ bột cho đến khi bánh nở đầy khuôn khoảng 1 tiếng

- Phết hỗn hợp dừa lên mặt bánh trước khi nướng

 

Bánh mì nho dừa - Thích hợp ăn xế hay ăn sáng cho những ngày vội vã cũng đều ngon! - Ảnh 2

  • Nướng bánh:

- Làm nóng lò 200 độ trong vòng 10 phút

- Nướng bánh ở 180 độ trong vòng 10 phút

- Sau 10 phút che mặt bánh bằng giấy bạc và nướng tiếp ở 170 độ trong vòng 25 phút nữa là xong

 

Bánh mì nho dừa - Thích hợp ăn xế hay ăn sáng cho những ngày vội vã cũng đều ngon! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thu Hoài Vũ

Từ khóa:   bánh mì bánh mì bơ sữa Nho khô

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