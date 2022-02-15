Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách'

- Phủ đều sụn gà với lớp bột mì

Cách làm: Sụn gà rửa sạch ướp với xíu muối, chút đường, và một ít tiêu xay. Cho ít muối thôi kẻo mặn. Ướp khoảng 15 phút.

- Chiên vàng giòn

- Trứng muối rửa qua với rượu trắng, quét lên 1 lớp dầu mè, nướng/ hấp cách thủy đều được. Sau đó tán nhuyễn trứng muối

- Cho bơ vào, thêm hành tỏi băm và phi thơm

- Thêm trứng muối đã tán nhuyễn và 50ml sữa tươi vào

- Tiếp đến cho 30ml whipping cream và 1 ít sữa đặc

- Thêm phomai lát vào, sau đó khuấy đều. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình

- Áp đều sụn gà với lớp xốt trứng muối. Tắt bếp, cho ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phạm Hồng Phương Trang