Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách'

Cùng học cách làm món sụn gà rang sốt trứng muối để thưởng thức cùng bạn bè, người thân trong dịp cuối tuần nhé! Đảm bảo ai cũng thích mê ly.
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SỤN GÀ XỐT PHOMAI TRỨNG MUỐI
Nguyên liệu:
- 500gr sụn gà
- 6 lòng đỏ trứng muối
- Bột mì, sữa tươi không đường, whipping cream, sữa đặc, phomai lát
- Gia vị: đường, nước mắm, hành tỏi băm.
Cách làm:
Sụn gà rửa sạch ướp với xíu muối, chút đường, và một ít tiêu xay. Cho ít muối thôi kẻo mặn. Ướp khoảng 15 phút.
- Phủ đều sụn gà với lớp bột mì
- Chiên vàng giòn
- Trứng muối rửa qua với rượu trắng, quét lên 1 lớp dầu mè, nướng/ hấp cách thủy đều được. Sau đó tán nhuyễn trứng muối
- Cho bơ vào, thêm hành tỏi băm và phi thơm
- Thêm trứng muối đã tán nhuyễn và 50ml sữa tươi vào
- Tiếp đến cho 30ml whipping cream và 1 ít sữa đặc
- Thêm phomai lát vào, sau đó khuấy đều. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình
- Áp đều sụn gà với lớp xốt trứng muối. Tắt bếp, cho ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Phạm Hồng Phương Trang