Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách'

Món ngon mỗi ngày 15/02/2022 11:00

Cùng học cách làm món sụn gà rang sốt trứng muối để thưởng thức cùng bạn bè, người thân trong dịp cuối tuần nhé! Đảm bảo ai cũng thích mê ly.

SỤN GÀ XỐT PHOMAI TRỨNG MUỐI

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr sụn gà
  • 6 lòng đỏ trứng muối
  • Bột mì, sữa tươi không đường, whipping cream, sữa đặc, phomai lát
  • Gia vị: đường, nước mắm, hành tỏi băm.

Cách làm:
Sụn gà rửa sạch ướp với xíu muối, chút đường, và một ít tiêu xay. Cho ít muối thôi kẻo mặn. Ướp khoảng 15 phút.

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 2

- Phủ đều sụn gà với lớp bột mì

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 3

- Chiên vàng giòn 

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 4

- Trứng muối rửa qua với rượu trắng, quét lên 1 lớp dầu mè, nướng/ hấp cách thủy đều được. Sau đó tán nhuyễn trứng muối

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 5

- Cho bơ vào, thêm hành tỏi băm và phi thơm 

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 6

- Thêm trứng muối đã tán nhuyễn và 50ml sữa tươi vào 

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 7

- Tiếp đến cho 30ml whipping cream và 1 ít sữa đặc 

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 8

- Thêm phomai lát vào, sau đó khuấy đều. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình 

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 9

- Áp đều sụn gà với lớp xốt trứng muối. Tắt bếp, cho ra đĩa và thưởng thức 

Làm sụn gà rang trứng muối - Vừa ăn vừa chill với một bộ phim hay đúng là 'số dzách' - Ảnh 10

 Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phạm Hồng Phương Trang 

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