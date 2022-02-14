Khô gà lá chanh kiểu mới - Mặn mặn cay cay vừa ăn vừa xem phim hết ý!

Làm khô gà ăn vặt nhé

KHÔ GÀ LÁ CHANH

Nguyên liệu:

1,2kg ức gà

Sả bằm

3 cây sả đập dập cắt khúc

Đường/ mật ong

Nước mắm

1 quả ớt sừng

Ớt khô

Ngũ vị hương

Bột điều đỏ, bột nghệ

Hành tím, tỏi, hành tây, gừng, lá chanh

Cách làm:

- Ức gà luộc với 1 lít nước, 5gr muối tinh, 10gr gừng đập dập, 2 cây sả đập dập cắt khúc, 1 củ hành tây thái lát và 5 lá chanh bóp nát.

- Sau khi luộc thịt xong vẫn để thịt trong nồi nước luộc khoảng 30 phút mới vớt ra .

- Phi dầu tỏi, hành tím, sả, gừng, ớt sừng bằm, sau đó cho bột ngũ vị hương, bột nghệ, bột điều vào xào.Tiếp theo, cho 150ml nước luộc gà vào nấu đến khi hơi sệt lại

- Thịt gà sau khi luộc, xé sợi nhỏ, rưới nước ướp gà ướp 30-60 phút

Bằng nồi chiên không dầu:

- Sau đó trải thịt đều trên khay, cho vào nồi chọn chế độ fries, nhiệt độ 170-180 độ đến khi thấy thịt khô được khoảng 50%, cho lá chanh vào sấy cùng + ớt khô vào trộn đều, sấy đến khi khô như ý

Bằng chảo:

- Đảo đều cho đến khi gà bắt đầu hút hết nước thì hạ lửa nhỏ nhất rồi cho lá chanh và ớt khô vào, sau đó xao đến khi gà khô như ý.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lưu Ly

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