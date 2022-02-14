Paparoti buns tuổi thơ - Đi ngang nghe mùi thơm là đã chịu hết nổi rồi!

Làm bánh paparoti ăn nhé
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PAPAROTI BUNS NƯỚNG BẰNG Nồi chiên không dầu (NCKD)
Nguyên liệu:
DOUGH:
- 110ml sữa tươi không đường
- 25gr đường
- 4gr men khô bánh mì
- 1/2 quả trứng
- 200gr bột mì số 13
- 3gr muối
- 30gr bơ lạt
- 6 viên bơ mặn 3gr
TOPPING:
- 3gr bột cà phê đen hòa tan
- 5ml nước sôi
- 1/2 quả trứng
- 35gr đường bột
- 40gr bột mì đa dụng
- 40gr bơ lạt
Cách làm:
- Nướng bánh với 170 độ c trong 15 phút.
Nguồn: Fb Đan Vy