Nama chocolate cho Valentine ấm áp bên người yêu!

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Nama Chocolate | Cách Làm Nama Chocolate
Nguyên liệu:
- 100gr socola
- 25gr bơ
- 50gr kem tươi
- 25gr mascarpone
- 25gr đường
- 2gr muối
- Bột cacao
Cách làm:
- Cho vào tô phần bơ và socola. Chuẩn bị kem tươi và mascarpone ở một cái âu khác.
- Trên một cái nồi, đun đường cho đến khi chuyển màu cánh gián. Khi vừa chuyển màu, đổ phần kem và mascarpone vào, trộn đều.
- Đổ phần kem caramel vào socola, trộn đều.
- Cho vào hộp đã lót giấy nến, cho nghỉ 3-4 tiếng, rồi cắt ra thành từng viên vừa ăn. Rắc bột cacao lên và xếp vào hộp!
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nam In