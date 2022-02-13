Nama chocolate cho Valentine ấm áp bên người yêu!

Món ngon mỗi ngày 13/02/2022 23:08

Làm socola tặng người ấy.

Nama Chocolate | Cách Làm Nama Chocolate

Nama chocolate cho Valentine ấm áp bên người yêu! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 100gr socola
  • 25gr bơ
  • 50gr kem tươi
  • 25gr mascarpone
  • 25gr đường
  • 2gr muối
  • Bột cacao

Cách làm:

- Cho vào tô phần bơ và socola. Chuẩn bị kem tươi và mascarpone ở một cái âu khác.

- Trên một cái nồi, đun đường cho đến khi chuyển màu cánh gián. Khi vừa chuyển màu, đổ phần kem và mascarpone vào, trộn đều.

 - Đổ phần kem caramel vào socola, trộn đều.

- Cho vào hộp đã lót giấy nến, cho nghỉ 3-4 tiếng, rồi cắt ra thành từng viên vừa ăn. Rắc bột cacao lên và xếp vào hộp!

 

Nama chocolate cho Valentine ấm áp bên người yêu! - Ảnh 2 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nam In

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