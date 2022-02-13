Nama chocolate cho Valentine ấm áp bên người yêu!

Làm socola tặng người ấy.

Nama Chocolate | Cách Làm Nama Chocolate

Nguyên liệu:

100gr socola

25gr bơ

50gr kem tươi

25gr mascarpone

25gr đường

2gr muối

Bột cacao

Cách làm:

- Cho vào tô phần bơ và socola. Chuẩn bị kem tươi và mascarpone ở một cái âu khác.

- Trên một cái nồi, đun đường cho đến khi chuyển màu cánh gián. Khi vừa chuyển màu, đổ phần kem và mascarpone vào, trộn đều.

- Đổ phần kem caramel vào socola, trộn đều.

- Cho vào hộp đã lót giấy nến, cho nghỉ 3-4 tiếng, rồi cắt ra thành từng viên vừa ăn. Rắc bột cacao lên và xếp vào hộp!

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nam In

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