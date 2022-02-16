Xế chiều buồn miệng - Làm chân gà xốt Thái chua cay ngâm nhi ngon hết sảy!

Làm ăn vặt đỡ buồn miệng nhé

Nguyên liệu:

1kg chân gà rút xương

1 trái xoài

20 trái tắc

6 cây sả

3 quả ớt đỏ

1 củ tỏi

1 củ gừng

Gia vị: dầu ăn, nước mắm ngon, đường, muối, tương ớt, ớt bột Hàn Quốc, tiêu xay, bột ngọt.

Cách làm:

- Chân gà mua về bóp muối, rượu, gừng sau đó rửa sạch, để ráo, cắt đôi

- Cho chân gà vào nồi, thêm nước, gừng thái lát, 1cây sả cắt khúc đập dập, tí muối, đun sôi. Từ lúc nước sôi luộc thêm 10 phút nữa thì tắt bếp, vớt chân gà cho vào thau đá lạnh ngâm, sau đó vớt ra để ráo. Cho chân gà vào tủ lạnh để chân gà được giòn.

- Xoài gọt vỏ thái vuông.

- Sả 3 cây thái lát mỏng, 2 cây cắt khúc tước sợi nhỏ.

- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ

- Tắc vắt lấy nước bỏ hạt.

- Cho chảo lên bếp, cho it dầu ăn đợi dầu nóng, cho tỏi băm và 1/2 chỗ sả thái lát vào phi thơm, cho tiếp 1 chén nước mắm, 1 chén đường, 1 chén nước cốt tắc, 1/2 chén tương ớt, 1/3 chén ớt bột Hàn Quốc, 3 trái ớt băm nhuyễn, đảo đều cho tan đường rồi tắt bếp, để nguội.

Tiếp theo trộn chân gà:

- Cho chân gà, 1/2 phần sả còn lại, xoài cho vào thau, đổ nước xốt vào trộn đều, để tủ lạnh tầm 3 tiếng là dùng được.

Muối chấm:

- muối, đường, lá chanh cắt nhỏ, tiêu bột, 1 ít sữa đặc, nước cốt tắc cho vào máy xay xay nhuyễn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phạm Thị Bảo Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-buon-mieng-lam-chan-ga-xot-thai-chua-cay-ngam-nhi-ngon-het-say-450189.html