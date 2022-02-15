Nếu đã quá ngán dầu mỡ, thịt cá, thử ngay món bún Thái chay cho ngày thanh tịnh!

Món ngon mỗi ngày 15/02/2022 13:00

Làm món ngon bún Thái chay nhân dịp rằm với những nguyên liệu đơn giản, giúp cho gia đình bạn có thể đánh bay cơn ngấy từ bánh chưng, thịt lợn từ Tết nhé!

Bún Thái Chay (Lẩu Thái Chay)

Nếu đã quá ngán dầu mỡ, thịt cá, thử ngay món bún Thái chay cho ngày thanh tịnh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

A. Nước dùng 

  • 1 củ sắn dây xay nhuyễn
  • 1 củ boaro
  • 1 nắm rễ ngò
  • nước lạnh
  • 1 trái dừa tươi

B. Topping

  • 200gr nấm rơm
  • 1 bịch nấm tuyết
  • 1 bịch nấm đông cô tươi
  • 300gr nấm bào ngư
  • 6 miếng đậu hũ chiên
  • 100gr tàu hủ ki
  • 2 củ cà rốt
  • 2 trái cà chua
  • 1/4 trái thơm

C. Gia vị

  • Lá chanh, sả, sa tế chay, hạt nêm chay, muối, đường, vắt me, ngò rí

D. Rau ăn kèm

  • Giá, Kèo nèo (ba khía), Rau cần nước, Rau muống chẻ
Nếu đã quá ngán dầu mỡ, thịt cá, thử ngay món bún Thái chay cho ngày thanh tịnh! - Ảnh 2

 

E. Nước chấm

  • Muối ớt xanh

Cách làm của mình:

Nấu nước dùng:

  • Củ đậu mài nhuyễn. Boaro cắt khúc.

  • Cho nước vào nồi nấu củ đậu boaro đến khi sôi lăn tăn thì cho rễ ngò vào, nấu thêm 15 phút thì tắt bếp. 

  • Lọc xác qua rây. Đổ thêm nước dừa tươi vào nước dùng rồi nấu các món nước. Nêm thêm muối. Có thể nấu nhiều rồi phân ra để ngăn đông.

Nấu nước - topping ăn bún thái:

  • Chiên vàng đậu hũ. Các loại nấm ngâm muối rửa sạch. Tàu hủ ki cắt khúc.

  • Thơm cắt miếng, cà chua cắt làm tư. Me ngâm nước sôi lọc lấy nước bỏ cặn. Lá chanh non vò dập & sả đập dập. Cà rốt tỉa hoa cắt khúc.

  • Dầu nóng cho sả vào, tiếp cho lá chanh. Lá chanh ra mùi thơm thì cho cà chua, thơm, cà rốt vào, thêm 1 muỗng cafe sa tế chay, 1/2 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối. Đảo sơ, trút nước me vào sau đó trút tất cả qua nồi nước dùng 

  • Nước dùng nêm lại vừa ăn với muối, hạt nêm, chưa chua thì vắt thêm chanh. 

  • Xào các loại nấm, tàu hủ ki với sa tế chay, hạt nêm, muối. Trút sang nồi nước dùng, nêm hơi đậm chút xíu chan với bún và nhúng rau là vừa.

Muối ớt xanh:

  • Nguyên liệu: 1 muỗng cafe muối hạt, 1/3 muỗng cafe đường, 1/3 muỗng cafe sữa đặc, 1/2 muỗng canh bột ngọt, 3 lá chanh non, 2 trái ớt xanh, 8 trái ớt xiêm, 1 lát chanh nhỏ

  • Cho tất cả nguyên liệu vào cối trừ sữa đặc, giã nhuyễn. Tiếp cho sữa đặc vào trộn đều, vắt chanh và nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình. 

Nếu đã quá ngán dầu mỡ, thịt cá, thử ngay món bún Thái chay cho ngày thanh tịnh! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Yen Nguyen

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