Nếu đã quá ngán dầu mỡ, thịt cá, thử ngay món bún Thái chay cho ngày thanh tịnh!

Dầu nóng cho sả vào, tiếp cho lá chanh. Lá chanh ra mùi thơm thì cho cà chua, thơm, cà rốt vào, thêm 1 muỗng cafe sa tế chay, 1/2 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối. Đảo sơ, trút nước me vào sau đó trút tất cả qua nồi nước dùng