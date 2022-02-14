Hot hit một thời - Bánh mì mè đen Hàn Quốc mềm thơm nức mũi ăn vào là nghiền

Món ngon mỗi ngày 14/02/2022 13:00

Team hảo bánh nướng phải lưu ngay nhé, công thức đơn giản mà thành quả lại vô cùng ngon miệng.

BÁNH MÌ MÈ ĐEN

Hot hit một thời - Bánh mì mè đen Hàn Quốc mềm thơm nức mũi ăn vào là nghiền - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 160ml sữa tươi không đường

  • 40gr bơ lạt

  • 40gr bột mì số 13

  • 150gr bột năng

  • 90gr trứng gà

  • 40gr đường

  • Muối

  • 30gr mè đen

  • Trang trí: Socola trắng - đen đun chảy

    • Cách làm:

    - Cho sữa tươi, bơ lạt, đường và muối vào nồi. Cho nồi lên bếp, đun nóng và khuấy cho bơ tan.

    Chú ý: chỉ đun nóng không đun sôi 

    - Mở nhỏ lửa, thêm bột mì vào, khuấy nhanh tay cho hỗn hợp đặc lại. Đến khi thấy bột gom được thành khối, róc khỏi nồi thì nhắc xuống.

    Chú ý: sử dụng bột mì đã rây sẵn và khuấy đều nhanh tay cho hỗn hợp thật mịn mượt.

    - Chia bột năng ra thành 3 phần và đổ lần lượt từng phần vào nồi. Trộn đều từng phần bột năng với hỗn hợp trước khi cho phần bột năng tiếp theo vào.

    - Đập trứng ra chén, đánh lên cho đều. Thêm trứng từ từ vào hỗn hợp bột, mỗi lần cho 1 ít và trộn đều trước khi cho phần tiếp theo. Không cần cho hết lượng trứng trong công thức, chỉ cần cho đến khi thấy bột đạt là được.

    - Cho bột ra túi bắt kem, có thể dùng đui tròn/ không cần dùng đui tùy ý. Bắt bột ra khay nướng, dàn phẳng nhẹ phần chóp bằng ngón tay có chấm ít nước để bánh nở tròn đều hơn.

     

    Hot hit một thời - Bánh mì mè đen Hàn Quốc mềm thơm nức mũi ăn vào là nghiền - Ảnh 2

     

    - Cho khay bánh vào rảnh giữa lò, nướng 180 độ C từ 20-25 phút tùy lò. Trong quá trình nướng không được mở nắp lò. Nhiệt độ cao phù hợp bánh sẽ nở căng phồng, nhiệt độ chưa đủ bánh sẽ nở kém hơn. Khi thấy bánh căng phồng, mặt bánh ngả vàng nhạt thì lấy ra được rồi.

     

    Hot hit một thời - Bánh mì mè đen Hàn Quốc mềm thơm nức mũi ăn vào là nghiền - Ảnh 3

    Chúc mọi người làm thành công!

    Nguồn: Fb Tara Nu

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