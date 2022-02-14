Bánh trứng sữa núng nính béo ngậy - khiến team hảo đồ ngọt mê mẩn

Làm bánh ăn vặt xem phim thì thật là thích...

BÁNH TRỨNG SỮA NƯỚNG

Nguyên liệu:

440ml sữa tươi không đường

50gr đường cát

30gr bột bắp

2 lòng đỏ trứng gà

2 miếng phô mai

Cách làm:

- Đánh tan đường và 2 lòng đỏ trứng gà, sau đó cho 30gr bột bắp vào trộn đều rồi cho 440ml sữa tươi không đường.

- Bắc lên bếp khuấy với lửa nhỏ đến khi hỗn hợp gần chín thì cho 2 miếng phô mai vào, tiếp tục khuấy đến khi hỗn hợp chín.

- Đổ hỗn hợp ra chén chờ nguội sau đó đem để ngăn mát tủ lạnh từ 1 tiếng trở lên là có thể dùng được. Có thể ăn luôn/ nướng với nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 170 độ trong 20 phút.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trường Thọ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-trung-sua-nung-ninh-beo-ngay-khien-team-hao-do-ngot-me-man-449973.html