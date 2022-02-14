Bánh trứng sữa núng nính béo ngậy - khiến team hảo đồ ngọt mê mẩn

Món ngon mỗi ngày 14/02/2022 14:01

Làm bánh ăn vặt xem phim thì thật là thích...

BÁNH TRỨNG SỮA NƯỚNG

Bánh trứng sữa núng nính béo ngậy - khiến team hảo đồ ngọt mê mẩn - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 440ml sữa tươi không đường
  • 50gr đường cát
  • 30gr bột bắp
  • 2 lòng đỏ trứng gà
  • 2 miếng phô mai

 

Bánh trứng sữa núng nính béo ngậy - khiến team hảo đồ ngọt mê mẩn - Ảnh 2

Cách làm:

- Đánh tan đường và 2 lòng đỏ trứng gà, sau đó cho 30gr bột bắp vào trộn đều rồi cho 440ml sữa tươi không đường.

- Bắc lên bếp khuấy với lửa nhỏ đến khi hỗn hợp gần chín thì cho 2 miếng phô mai vào, tiếp tục khuấy đến khi hỗn hợp chín.

 

Bánh trứng sữa núng nính béo ngậy - khiến team hảo đồ ngọt mê mẩn - Ảnh 3

 

- Đổ hỗn hợp ra chén chờ nguội sau đó đem để ngăn mát tủ lạnh từ 1 tiếng trở lên là có thể dùng được. Có thể ăn luôn/ nướng với nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 170 độ trong 20 phút.

 

Bánh trứng sữa núng nính béo ngậy - khiến team hảo đồ ngọt mê mẩn - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trường Thọ

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