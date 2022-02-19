Bánh bao chiên Thượng Hải - Siêu nổi tiếng, ăn một lần ghiền mãi mãi!

Món ngon Trung Hoa nhất định phải thử. Vị thơm béo quyện với hương vị đặc trưng của các gia vị xứ Trung sẽ khiến bạn mê đắm đuối.

Bánh bao chiên Thượng Hải

Nguyên liệu:

Thịt ba chỉ

Hành lá

1 quả trứng

Gia vị: Hoa tiêu, dầu hào, nước tương, hắc xì dầu, thập tam hương, muối, đường, hạt nêm, bột ngọt

Hoa tiêu, dầu hào, nước tương, hắc xì dầu, thập tam hương, muối, đường, hạt nêm, bột ngọt Vỏ bánh

Cách làm:

- Thịt lợn xay cho 1 quả trứng vào. Điều chỉnh gia vị nhân thịt:

1 muỗng nước tương

1 muỗng dầu hào

1 muỗng hắc xì dầu

1/2 muỗng đường

1/2 muỗng muối

1/2 muỗng hạt nêm

1/2 muỗng bột ngọt

1/2 muỗng thập tam hương

- Cho thêm 1 chút hỗn hợp nước gồm: hành + gừng + hoa tiêu, nên ngâm hỗn hợp này 30 phút để ngấm vị

- Tiếp đến cho một thìa dầu ăn để khóa ẩm cho nhân không bị khô hay vón, cuối cùng cho một ít hành lá thái nhỏ

- Nặn bánh thành hình, thấy thích là được

- Cho thêm ít dầu vào chảo rồi cho bánh vào chiên khoảng ba phút cho đến khi mặt dưới ngả màu thì đổ một bát con nước vào đậy vung chiên khoảng 7~8 phút, lúc này bánh đã chín rồi. Trước khi vớt bánh ra khỏi chảo, rắc hành lá xắt nhỏ và vừng đen rang lên đậy vung 15 giây là tắt bếp

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trác Chiêu Quân

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