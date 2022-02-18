Pizza thập cẩm homemade - Chứa chan vị yêu thương!

Món ngon mỗi ngày 18/02/2022 09:34

Làm pizza cho trẻ ăn đảm bảo mê tít. Phomai thơm ngon, beo béo khiến ai cũng 'ăn không chừa miếng nào'.

PIZZA VETULA HOMEMADE

Pizza thập cẩm homemade - Chứa chan vị yêu thương! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Đế bánh:

  • 200gr bột mì 11 
  • 4gr men
  • 8gr đường
  • 120ml nước lạnh
  • 2gr muối
  • 15gr dầu oliu

- Cho tất cả vào âu trộn đều cho đến khi thu thành 1 khối thì cho dầu oliu vào nhồi tầm 15 phút, thấy bột mịn là đạt. Ủ bột 45-60 phút. Ấn xẹp bột

- Cán bột thật mỏng, tròn. Dùng nĩa xăm lỗ lỗ lên bột 

 

Pizza thập cẩm homemade - Chứa chan vị yêu thương! - Ảnh 2

 

Xốt bơ tỏi:

  • 20gr bơ lạt đun chảy
  • 30gr creamcheese thật mềm ở nhiệt độ phòng
  • 10gr tỏi băm

- Cho tất cả vào trộn đều đến khi hoà quyện, bơ không còn chảy nước là được nha 

Phủ xốt + phomai:

- Sau khi xăm bột thì phết 1 lớp xốt bơ tỏi lên bánh

- Rắc 1 lớp phomai, xếp topping lên, rắc phủ thêm 1 lớp phomai mozzarela nữa tùy thích

 

Pizza thập cẩm homemade - Chứa chan vị yêu thương! - Ảnh 3

 

Nướng bánh:

- Làm nóng lò 200 độ

- Cho bánh vào nướng ở 200 độ 15 phút/ đến khi phomai xém vàng là được..

 

Pizza thập cẩm homemade - Chứa chan vị yêu thương! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

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