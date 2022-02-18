Pizza thập cẩm homemade - Chứa chan vị yêu thương!

Làm pizza cho trẻ ăn đảm bảo mê tít. Phomai thơm ngon, beo béo khiến ai cũng 'ăn không chừa miếng nào'.
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PIZZA VETULA HOMEMADE
Nguyên liệu:
Đế bánh:
- 200gr bột mì 11
- 4gr men
- 8gr đường
- 120ml nước lạnh
- 2gr muối
- 15gr dầu oliu
- Cho tất cả vào âu trộn đều cho đến khi thu thành 1 khối thì cho dầu oliu vào nhồi tầm 15 phút, thấy bột mịn là đạt. Ủ bột 45-60 phút. Ấn xẹp bột
- Cán bột thật mỏng, tròn. Dùng nĩa xăm lỗ lỗ lên bột
Xốt bơ tỏi:
- 20gr bơ lạt đun chảy
- 30gr creamcheese thật mềm ở nhiệt độ phòng
- 10gr tỏi băm
- Cho tất cả vào trộn đều đến khi hoà quyện, bơ không còn chảy nước là được nha
Phủ xốt + phomai:
- Sau khi xăm bột thì phết 1 lớp xốt bơ tỏi lên bánh
- Rắc 1 lớp phomai, xếp topping lên, rắc phủ thêm 1 lớp phomai mozzarela nữa tùy thích
Nướng bánh:
- Làm nóng lò 200 độ
- Cho bánh vào nướng ở 200 độ 15 phút/ đến khi phomai xém vàng là được..
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm