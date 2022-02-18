Pizza thập cẩm homemade - Chứa chan vị yêu thương!

Làm pizza cho trẻ ăn đảm bảo mê tít. Phomai thơm ngon, beo béo khiến ai cũng 'ăn không chừa miếng nào'.

PIZZA VETULA HOMEMADE

Nguyên liệu:

Đế bánh:

200gr bột mì 11

4gr men

8gr đường

120ml nước lạnh

2gr muối

15gr dầu oliu

- Cho tất cả vào âu trộn đều cho đến khi thu thành 1 khối thì cho dầu oliu vào nhồi tầm 15 phút, thấy bột mịn là đạt. Ủ bột 45-60 phút. Ấn xẹp bột

- Cán bột thật mỏng, tròn. Dùng nĩa xăm lỗ lỗ lên bột

Xốt bơ tỏi:

20gr bơ lạt đun chảy

30gr creamcheese thật mềm ở nhiệt độ phòng

10gr tỏi băm

- Cho tất cả vào trộn đều đến khi hoà quyện, bơ không còn chảy nước là được nha

Phủ xốt + phomai:

- Sau khi xăm bột thì phết 1 lớp xốt bơ tỏi lên bánh

- Rắc 1 lớp phomai, xếp topping lên, rắc phủ thêm 1 lớp phomai mozzarela nữa tùy thích

Nướng bánh:

- Làm nóng lò 200 độ

- Cho bánh vào nướng ở 200 độ 15 phút/ đến khi phomai xém vàng là được..

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pizza-thap-cam-homemade-chua-chan-vi-yeu-thuong-450512.html