Món ngon quê nhà khiến bạn không thể chối từ - Bò kho mật mía Nghệ An!

Món ngon mỗi ngày 17/02/2022 06:30

Làm món ngon miền Trung chiêu đãi cả nhà dịp cuối tuần nhé! Vừa đơn giản lại vừa đảm bảo sức khỏe.

BÒ KHO MẬT MÍA XỨ NGHỆ

Món ngon quê nhà khiến bạn không thể chối từ - Bò kho mật mía Nghệ An! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2kg thịt bắp bò 
  • 1 bát cơm mật mía
  • 200gr gừng
  • 100gr hành tím 
  • 1 bát nước mắm 
  • 1 gói ngũ vị hương
  • Tiêu/ ớt băm 

Cách làm:

- Rửa sạch thịt rồi thấm khô, cắt miếng từ 300-400gr

- Gừng, hành, tỏi, ớt băm nhỏ

- Trộn tất cả nguyên liệu với nhau rồi ướp tối thiểu 1 tiếng, tối đa qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh

- Nên ướp trong chiếc nồi sẽ nấu rồi bắc nồi đó lên bếp đun lửa to cho sôi nước trong nồi thì trở miếng thịt cho hết màu đỏ thịt sống bên ngoài miếng thịt

 

Món ngon quê nhà khiến bạn không thể chối từ - Bò kho mật mía Nghệ An! - Ảnh 2

 

- Sau đó hạ nhỏ lửa ninh trong 2 tiếng. Nước trong thịt bò sẽ ra trong lúc nấu nên không cần thêm nước. 

- Khi ăn thái lát mỏng, rưới thêm xốt, hoặc thái xong đun thêm một chút trong nồi ngập xốt để ăn đậm đà hơn

 

Món ngon quê nhà khiến bạn không thể chối từ - Bò kho mật mía Nghệ An! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thúy An

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